Букмекеры "определили" победителя Лиги наций: это не Испания

По мнению букмекеров, сборная Англии по футболу является главной фавориткой на победу в Лиге Наций. На ее триумф действует коэффициент 4.00 – самый низкий из всех участников турнира.

Далее, по данным vbet, идут Испания и Франция. На то, что турнир выиграют эти сборные, действует коэффициент 4.50.

Четвертая – Германия, с коэффициентом 6.50. Далее идут:

Португалия – 7.00;

Нидерланды – 11.00;

Бельгия – 17.00;

Норвегия – 21.00.

Сборная Англии по футболу яв... Источник: vbet Развернуть

В то же время, наибольшие шансы на выход в финал имеет та же Англия – для нее действует коэффициент 2.38. За ней идут:

Испания – 2.75;

Франция – 2.75;

Германия – 3.50;

Португалия – 4.00;

Нидерланды – 4.00;

Бельгия – 7.00;

Норвегия – 8.00.

Наибольшие шансы на выход в... Источник: vbet Развернуть

Четвертьфиналы Лиги наций намечены на 25-30 марта. На этой стадии будут разыграны путевки в Финал Четырех, который пройдет уже в июне.

В самой 1/4 финала сыграют:

Испания – Франция;

Норвегия – Англия;

Нидерланды – Португалия;

Бельгия – Германия.

В 1/2 финала сойдутся:

Победитель пары 3 – Победитель пары 1;

Победитель пары 4 – Победитель пары 2.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 5 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 1001.00. Он лишь 29-й в списке претендентов на победу.