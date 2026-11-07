Мужчина нашел монету на парковке и выиграл 30 тыс.: необычная история счастливчика

Мужчина из Мэриленда (США) нашел на парковке монету номиналом в один цент, после чего поверил в удачу и решил купить лотерейный билет. Он выиграл $100 и потратил часть выигрыша на еще один билет. Вторая попытка оказалась значительно успешнее – она принесла ему $30 тыс.

Об этом сообщила лотерея штата Мэриленд. Победитель – житель округа Толботт, бывший работник машиностроительной отрасли, который сейчас работает неполный день.

Мужчина рассказал, что у него есть привычка подбирать монеты, которые он видит на земле. На этот раз на парковке ему попался один цент, лежавший орлом вверх. Он воспринял находку как счастливый знак и решил купить скретч-билет. Тот принес ему $100.

Часть выигранных денег американец использовал для покупки следующего билета – за $30. Это был билет 30X Cash, который и принес главный приз в $30 тыс.

Победитель собирался на свою работу с неполной занятостью, когда решил стереть защитный слой со второго билета. Увидев, что выиграл, он едва сдерживал эмоции.

Однако мужчина дождался окончания рабочей смены, прежде чем поделиться новостью. "После выигрыша я был очень взволнован и немного нервничал", – рассказал он представителям лотереи.

Американец планирует положить $30 тыс. на сберегательный счет. Выигрышный билет купили в магазине Royal Farms по адресу 32303 Queen Anne Highway в населенном пункте Куин-Энн. За его продажу торговая точка получит отдельный бонус $300 от лотереи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пенсионер из Киева выиграл 120 тыс. грн, потратив на выигрышный лотерейный билет всего 30 грн. Он рассказал о своей стратегии.