Де Брюйне возвращается к "Манчестер Сити": назван фаворит одного из главных матчей ЛЧ
Назван фаворит одного из главных матчей ЛЧ.
Источник: УЕФА
В одном из центральных матче 5 тура общего этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" примет "Наполи", за который выступает бывший лидер горожан Кевин де Брюйне. По мнению же букмекеров, фаворитом встречи является английская команда – при чем явным: на ее победу действует коэффициент 1.26, тога как для неаполитанцев он составляет 9.40.
На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 6.20. Т.е., такой исход матча хоть и считается маловероятным, но все же, в него верят больше, чем в победу итальянцев.
Манчестер Сити фаворит в матче против Наполи.
Источник: vbet
В то же время, самым вероятным счетом букмекерам видится 1:0 в пользу МС – для него действует коэффициент 8.20. А кроме того:
- 2:0 (победа МС) – 8.30;
- 3:1 (победа МС) – 8.70;
- 3:0 (победа МС) – 8.90.
Наименее вероятными считаются счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 351.00.
Матч пройдет 24 ноября на поле "Манчестер Сити". Начало – 22:00.
Самым вероятным счетом букме...
Источник: vbet
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В первых 4-х матчах МС набрал 9 очков. У этой команды:
- 7 место в таблице;
- 3 победы;
- 0 ничьих;
- 1 поражение;
- 12 забитых голов;
- 7 пропущенных.
"Наполи" имеет 3 очка. У него:
- 27 место;
- 1 победа;
- 0 ничьих;
- 3 поражения;
- 6 забитых гола;
- 11 пропущенных.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.
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