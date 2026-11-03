Десять соседей одновременно стали лотерейными миллионерами: на что победители потратят деньги

Десять жителей одной улицы в британской деревне Кетсфилд выиграли в местную лотерею и вместе получили 1 млн фунтов (примерно $1,3 млн) – каждому досталось по 83 333 фунта (около $110 тыс.), а владельцу двух выигрышных билетов – вдвое больше. Победители планируют потратить деньги на путешествия, свадьбы, ремонт дома и помощь детям, а местный продовольственный банк дополнительно получил 40 тыс. фунтов (около $53 тыс.).

Об этом пишет GB News. Среди счастливчиков – 38-летняя Стеф Годфри, которая работает воспитательницей в детском саду. По ее словам, она начала участвовать в лотерее после того, как услышала о победителе из соседнего города Бексхилл-он-Си.

Женщина недавно переехала на улицу, которая впоследствии принесла ей крупный денежный приз. Теперь Стеф планирует использовать часть выигрыша для путешествия с детьми – 12-летним сыном и восьмилетней дочерью. Раньше она ни разу не возила их за границу, поэтому возможность вместе сесть в самолет и увидеть другие страны стала для нее особенной.

При этом у детей уже есть собственные пожелания относительно будущего отпуска. Дочь мечтает посетить Диснейленд, а сын хочет увидеть Китай. Так что выигрыш может стать для семьи возможностью не просто провести каникулы за пределами Великобритании, но и исполнить желания обоих детей.

Еще одни победители – 38-летний Марк Голман и его невеста Лора Лансдейл. Пара обручилась на Рождество, а теперь получила дополнительную возможность сделать будущую свадьбу особенной. Влюбленные решили направить выигранные средства на организацию праздника. Марк признался, что благодаря неожиданным деньгам они смогут позволить себе немного больше, в частности, позаботиться о приятных угощениях для гостей.

Однако планами на свадебные расходы дело не ограничивается. Часть денег они хотят использовать для медового месяца в Соединенных Штатах. Марк уже путешествовал по этой стране, около десяти лет назад он проехал по маршруту от Сан-Франциско до Нью-Йорка. Теперь мужчина хочет повторить эту поездку вместе с Лорой и их маленьким сыном, чтобы и они смогли получить похожие впечатления.

Среди победителей также оказались Джон Фаул и его жена Джанет. В ноябре пара отметила 50-летие совместной жизни, а теперь каждый из них получил по 83 333 фунта стерлингов. Для супругов эта сумма стала приятной неожиданностью.

Джанет призналась, что они не привыкли к роскоши и считают себя довольно простыми людьми. Поэтому среди первых планов – обустройство дома, в частности установка новой кухни, а также другие повседневные покупки. В то же время женщина подчеркнула, что выигрыш может существенно изменить их жизнь. Часть средств пара хочет потратить на отдых, хотя супруги пока не пришли к согласию насчет направления поездки.

People's Postcode Lottery – британская лотерея, в которой победителей определяют по почтовым индексам участников. Она проводит регулярные розыгрыши, и выиграть могут сразу несколько человек, живущих на одной улице или в одном районе.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, канадец выиграл в лотерею более $32 млн и уже решил, что часть денег потратит на помощь семье, новый дом и автомобили. А еще мужчина осуществит давнюю мечту – купит Dodge Challenger, но с остальной частью выигрыша пока не спешит и все тщательно обдумывает.