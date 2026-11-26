Google грозит штраф в размере $150 млн из-за азартных игр: в чем обвинили компанию

Правительство Малайзии подало в суд на Google, требуя почти 150 млн долларов компенсации за ненадлежащую модерацию YouTube. Причиной стала реклама азартных игр на платформе, поскольку гемблинг в этой стране запрещен.

Как сообщает The Wall Street Journal, Комиссия по коммуникациям и мультимедиа Малайзии подала против компании два иска. По каждому регулятор требует взыскать по 300 млн малайзийских ринггитов – примерно по 72,9 млн долларов. Общая сумма претензий составляет 145,8 млн долларов.

В чем обвиняют YouTube

Первый иск касается материалов об онлайн-гемблинге, мошенничестве и обмане пользователей. Малайзийский регулятор утверждает, что Google не приняла надлежащих мер, чтобы остановить распространение такого контента на YouTube.

Это особенно важно для Малайзии, где азартные игры в основном запрещены без специальной лицензии или прямого разрешения закона. Поэтому реклама нелегальных казино и связанные с ней предложения могут нарушать местные правила.

Второй иск связан с повторной публикацией на видеохостинге материалов блогера Вана Мухаммада Азри Вана Дериса, известного под псевдонимом Papagomo, вопреки действующему судебному запрету.

Как обстоят дела с жалобами на YouTube

По данным малайзийского ведомства, с 1 января по 28 октября оно направило YouTube 74 703 обращения. Почти все они касались нелегальных азартных игр в интернете.

Регулятор заявил, что платформа оставила без ответа 4950 жалоб на азартные игры. Еще в 1468 случаях YouTube реагировал на обращения или удалял материалы с задержкой более чем на 30 дней.

Сумма исковых требований, по пояснению ведомства, также отражает затраты государственных ресурсов на обработку более 50 тысяч вредоносных онлайн-публикаций. Представитель YouTube заявил, что сервис соблюдает местное законодательство, проверяет контент в соответствии с собственными правилами и взаимодействует с правительством. В компании подчеркивают, что стараются сочетать безопасность платформы со свободой слова и доступом к информации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в сентябре Google существенно ужесточил правила рекламы азартных игр, распространив требования об обязательной сертификации на все категории этой ниши. Таким образом, сайты на бесплатных субдоменах и ресурсы, не связанные с гемблингом, попадут под полный запрет, а управляющие аккаунты (MCC) за систематические нарушения навсегда потеряют право получать рекламные сертификаты.