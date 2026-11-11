Испания или Франция? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги наций
Букмекеры назвали главного ф...
Источник: RFEF
Развернуть
По мнению букмекеров, сборная Испании по футболу является главной фавориткой на победу в Лиге Наций. На ее триумф действует коэффициент 3.00 – самый низкий из всех участников турнира.
Второй идет Франция. На то, что турнир выиграет эта сборная, действует коэффициент 3.75.
Третья – Англия, с коэффициентом 5.50. Далее идут:
- Португалия – 6.00;
- Германия – 11.00;
- Нидерланды – 13.00;
- Италия – 21.00;
- Греция – 26.00;
- Бельгия – 34.00;
- Норвегия – 51.00;
- Дания – 67.00.
Наименьшие шансы, по мнению букмекеров, у сборной Хорватии – на ее победу установлен коэффициент 501.00. Также не особо верят в Уэльс, для которого действует коэффициент 251.00.
Сборная Испании по футболу я...
Источник: vbet.ua
Развернуть
В настоящее время турнир находится на групповом этапе. После 4-х сыгранных туров турнирные таблицы своих групп дивизиона А (участники которого и разыграют победу во всем турнире) возглавляют:
- Группа А1: Франция – 10 очков.
Франция возглавляет группу А1 Лиги наций.
Источник: terrikon.com
- Группа А2: Нидерланды – 8 очков.
Турнирные таблтцы групп Лиги наций.
Источник: terrikon.com
- Группа А3: Испания – 12 очков.
Испания набрала максимальные...
Источник: terrikon.com
Развернуть
- Группа А4: Португалия – 12 очков.
Заключительные матчи группов...
Источник: terrikon.com
Развернуть
Заключительные матчи группового этапа в лиге А пройдут 12-17 ноября.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение