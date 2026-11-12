Time to read1 мин
279

Италия сразится с Францией: назван фаворит главного матча дня в Лиге наций

Станислав Кожемякин

Италия сразится с Францией

По мнению букмекеров, фаворитом в центральном матче первого дня 5 тура общего этапа Лиги наций между сборными Италии и Франции являються гости. На их победу действует коэффициент 2.06, тогда как для итальянцев он составляет 3.78.

На ничью, рассказали в vbet, действует коэффициент 3.72. Т.е., считают специалисты, мирный исход практически настольео же маловероятен как и победа Италии.

Фаворитом в матче между сбор...

Источник: vbet

Развернуть

В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:

  • 1:2 (победа Франции) –  8.00;
  • 0:1 (победа Франции) – 8.60;
  • 2:2 – 11.00;
  • 0:2 (победа Франции) – 12.00;
  • 2:1 (победа Италии) – 13.00.

Наименее же вероятным букмекерам видиттся счет 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.

Матч состоиться 12 ноября. Начало – 21:45.

Самым вероятным счетом считается 1:1.

Источник: vbet

После первых 4-х туров в группе А1 Франция занимает 1 место, что дает ей возможность выйти в плей-офф турнира. У этой команды:

  • 10 очков;
  • 3 победы;
  • 1 ничья;
  • 0 поражений;
  • 7 забитых голов;
  • 2 пропущенных.

Италия идет на 2 месте. У нее:

  • 7 очков;
  • 2 победы;
  • 1 ничья;
  • 1 поражение;
  • 8 забитых голов;
  • 5 пропущенных.

После первых 4-х туров в гру...

Источник: terrikon.com

Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.

Похожие темы
ФутболЛига нацийсборная Италии по футболуСборная Франции по футболубукмекеры
0