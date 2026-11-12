Италия сразится с Францией: назван фаворит главного матча дня в Лиге наций

По мнению букмекеров, фаворитом в центральном матче первого дня 5 тура общего этапа Лиги наций между сборными Италии и Франции являються гости. На их победу действует коэффициент 2.06, тогда как для итальянцев он составляет 3.78.

На ничью, рассказали в vbet, действует коэффициент 3.72. Т.е., считают специалисты, мирный исход практически настольео же маловероятен как и победа Италии.

Фаворитом в матче между сбор... Источник: vbet Развернуть

В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:

1:2 (победа Франции) – 8.00;

0:1 (победа Франции) – 8.60;

2:2 – 11.00;

0:2 (победа Франции) – 12.00;

2:1 (победа Италии) – 13.00.

Наименее же вероятным букмекерам видиттся счет 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.

Матч состоиться 12 ноября. Начало – 21:45.

Самым вероятным счетом считается 1:1. Источник: vbet

После первых 4-х туров в группе А1 Франция занимает 1 место, что дает ей возможность выйти в плей-офф турнира. У этой команды:

10 очков;

3 победы;

1 ничья;

0 поражений;

7 забитых голов;

2 пропущенных.

Италия идет на 2 месте. У нее:

7 очков;

2 победы;

1 ничья;

1 поражение;

8 забитых голов;

5 пропущенных.

После первых 4-х туров в гру... Источник: terrikon.com Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.