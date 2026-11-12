Италия сразится с Францией: назван фаворит главного матча дня в Лиге наций
Италия сразится с Францией
По мнению букмекеров, фаворитом в центральном матче первого дня 5 тура общего этапа Лиги наций между сборными Италии и Франции являються гости. На их победу действует коэффициент 2.06, тогда как для итальянцев он составляет 3.78.
На ничью, рассказали в vbet, действует коэффициент 3.72. Т.е., считают специалисты, мирный исход практически настольео же маловероятен как и победа Италии.
Фаворитом в матче между сбор...
Источник: vbet
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В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:
- 1:2 (победа Франции) – 8.00;
- 0:1 (победа Франции) – 8.60;
- 2:2 – 11.00;
- 0:2 (победа Франции) – 12.00;
- 2:1 (победа Италии) – 13.00.
Наименее же вероятным букмекерам видиттся счет 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.
Матч состоиться 12 ноября. Начало – 21:45.
Самым вероятным счетом считается 1:1.
Источник: vbet
После первых 4-х туров в группе А1 Франция занимает 1 место, что дает ей возможность выйти в плей-офф турнира. У этой команды:
- 10 очков;
- 3 победы;
- 1 ничья;
- 0 поражений;
- 7 забитых голов;
- 2 пропущенных.
Италия идет на 2 месте. У нее:
- 7 очков;
- 2 победы;
- 1 ничья;
- 1 поражение;
- 8 забитых голов;
- 5 пропущенных.
После первых 4-х туров в гру...
Источник: terrikon.com
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Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.
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