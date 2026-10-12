Кто выиграет "группу" Лигу чемпионов: букмекеры оценили шансы "Шахтера"
Кто выиграет "группу" Лигу чемпионов.
Источник: SkySports
После 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом этапа лиги букмекеры видят испанский "Реал". На его победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 751.00. Он лишь 31-й в списке претендентов на победу.
На втором месте, по данным vbet, идет действующий победитель турнира – французский ПСЖ. Для него установлен коэффициент 5.50.
Испанская "Барселона" идет третьей – для нее действует коэффициент 6.00. Такой же установлен для английского "Арсенала".
Немногим меньше оцениваются шансы немецкой "Баварии". Для нее действует коэффициент 6.50.
Для английского "Ливерпуля" действует коэффициент 11.00. Он – последний реальный претендент на победу в этапе. Для всех остальных клубов коэффициент выставили на уровне 26.00-3001.00
После 1 тура общего этапа Ли...
Источник: vbet
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Меньше всего же букмекеры верят в триумф азербайджанского "Сабаха", для которого действует коэффициент 3001.00. Также минимальные шансы у:
- австрийского ЛАСКа – 2501.00;
- словацкого "Слована" – 2001.00;
- чешской "Славии" – 1001.00.
Следующий тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет в 2 дня. Даты матчей – 13 и 14 октября.
Для украинского же "Шахтера"...
Источник: vbet
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Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.
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