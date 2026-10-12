Кто выиграет "группу" Лигу чемпионов: букмекеры оценили шансы "Шахтера"

После 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом этапа лиги букмекеры видят испанский "Реал". На его победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 751.00. Он лишь 31-й в списке претендентов на победу.

На втором месте, по данным vbet, идет действующий победитель турнира – французский ПСЖ. Для него установлен коэффициент 5.50.

Испанская "Барселона" идет третьей – для нее действует коэффициент 6.00. Такой же установлен для английского "Арсенала".

Немногим меньше оцениваются шансы немецкой "Баварии". Для нее действует коэффициент 6.50.

Для английского "Ливерпуля" действует коэффициент 11.00. Он – последний реальный претендент на победу в этапе. Для всех остальных клубов коэффициент выставили на уровне 26.00-3001.00

После 1 тура общего этапа Ли... Источник: vbet Развернуть

Меньше всего же букмекеры верят в триумф азербайджанского "Сабаха", для которого действует коэффициент 3001.00. Также минимальные шансы у:

австрийского ЛАСКа – 2501.00;

словацкого "Слована" – 2001.00;

чешской "Славии" – 1001.00.

Следующий тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет в 2 дня. Даты матчей – 13 и 14 октября.

Для украинского же "Шахтера"... Источник: vbet Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.