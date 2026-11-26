Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры оценили шансы донецкого "Шахтера"

После 5 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 1001.00. Он лишь 29-й в списке претендентов на победу.

На втором месте, по данным vbet, идет действующий финалист – английский "Арсенал". Для него установлен коэффициент 6.00.

ПСЖ и Барселона фавориты Лиги чемпионов. Источник: vbet

Для испанского "Реала" действует коэффициент 6.50. Для немецкой "Баварии" – 8.00. Среди реальных претендентов на титул также:

"Манчестер Сити" (Англия) – 13.00;

"Ливерпуль" (Англия) – 17.00;

"Атлетико" (Испания) – 34.00;

"Интер" (Италия) – 41.00;

"Комо" (Италия) – 51.00.

Меньше всего же букмекеры верят в триумф азербайджанского "Сабаха" и словацкого "Слована", для которых действует коэффициент 4501.00. Также минимальные шансы у:

чешской "Славии" – 2001.00;

норвежского "Викинга" – 1001.00;

австрийского ЛАСКа – 1001.00;

греческого АЕКа – 1001.00.

После 5 туров "Реал" имеет максимальные 15 очков. Он занимает 1 место в турнирной таблице.

На ее дне – с 0 очков – 1 клуб. Это "Слован".

6 тур Лиги чемпионов пройдет 8 и 9 декабря. Источник: terrikon.com

"Шахтер" имеет 4 очка. Пока этого достаточно для 26 места, которое не дает права выйти в поей-офф турнира.

Следующий тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет в 2 дня. Даты матчей – 8 и 9 декабря.

"Шахтер" имеет 4 очка. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, донецкий "Шахтар" является фаворитом украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда завоюет чемпионство, действует самый низкий коэффициент среди всех участников турнира.