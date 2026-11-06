Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры оценили шансы всех команд
Кто выиграет Лигу Европы
После 4 тура общего этапа Лиги Европы фаворитами турнира букмекеры видят португальскую "Бенфику". На ее победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира.
На втором месте, по данным vbet, идет немецкий "Байер". Для него установили коэффициент 6.00. Такой же действует для английского "Борнмута".
После 4 тура общего этапа Ли...
Источник: vbet.ua
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Для итальянского "Ювентуса" действует коэффициент 8.00. В число реальных претендентов на победу также входят:
- "Милан" (Италия) – 17.00;
- "Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия) – 17.00;
- "Олимпиакос" (Греция) – 26.00;
- "Реал Сосьедад" (Испания) – 26.00;
- "Сандерленд" (Англия) – 26.00;
- "Бешикташ" (Турция) – 26.00;
- "Кристал Пелас" (Англия) – 26.00.
Меньше всего же букмекеры верят в триумф армянского "Арарата", для которого действует коэффициент 2001.00. Также минимальные шансы у команд:
- "Лиллестрем" (Норвегия) – 1001.00;
- "Лех" (Польша) – 1001.00.
После 4 туров сразу 3 команды имеют максимальные 12 очков. Это:
- "Бенфика";
- "Борнмут";
- "Ференцварош".
На дне турнирной таблицы – с 0 очков – 1 клуб. Это "Арарат".
Следующий тур общего этапа Лиги Европы пройдет 26 ноября.
5 тур общего этапа Лиги Евро...
Источник: terrikon.com
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Как сообщал OBOZ.UA, после 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.
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