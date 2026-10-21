Купил билет по дороге домой и выиграл: как украинец узнал о призе в 190 тыс. грн

Житель Черкасс Владимир выиграл 190 тыс. грн. Такую сумму ему принес лотерейный билет стоимостью 30 грн. Счастливчик купил его по дороге домой, а о выигрыше узнал только на следующий день, когда смотрел запись трансляции розыгрыша.

Об этом победитель рассказал организатору лотереи "М.С.Л". Счастливым оказался билет № 0044494. Владимир купил его в торговом центре.

Мужчина также отметил, что участвует в этой лотерее с первого тиража. За это время он привык покупать билеты в разных точках продаж Черкасс, каждый раз меняя место.

Мужчина считает, что это может помочь ему выиграть. Узнав дома о выигрыше в 190 тыс. грн, Владимир поблагодарил продавщицу Ларису, у которой купил билет.

Деньги мужчина планирует потратить на повседневные нужды и помощь близким. А в следующий раз надеется выиграть миллион гривен.

Нужно ли платить налоги с выигрыша в лотерею

В Украине с выигрышей в лотерею уплачивают налоги, поэтому объявленная сумма приза может отличаться от той, которую победитель получит на руки. На такие доходы начисляют налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Общие ставки – 18% и 5% соответственно, всего 23%.

Обычно налоги при выплате удерживает организатор лотереи как налоговый агент, а затем перечисляет их в бюджет. Победителю стоит выяснить, указана ли объявленная сумма до налогообложения или это уже выплата после удержания налогов. Так он сможет понять, сколько денег получит фактически.

Налоговые правила зависят от вида дохода и обстоятельств выплаты, поэтому перед расчетами следует свериться с актуальными нормами Налогового кодекса Украины. Выигрыш в лотерею не стоит путать с подарками, призами в рекламных акциях или доходами от азартных игр: для них могут действовать отдельные правила налогообложения.

Как сообщал OBOZ.UA, опрос показал, что украинцы переоценивают распространенность азартных игр. 75% считают, что значительная часть украинцев имеет проблемы с азартными играми. Однако за последние 12 месяцев играли лишь 5% респондентов, а за последний месяц – 2%.