Майк Тайсон отказался сниматься с гигантским голубем для казино: теперь от боксёра требуют 2 млн долларов

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оказался в центре судебного спора из-за рекламного контракта с гемблинговым брендом Rabona. Одним из главных предметов спора стало онлайн-шоу Talking Pigeons, в котором Тайсон должен был общаться с ведущим в костюме гигантского голубя.

Компания Medier требует от боксера и его промоутерской фирмы Tyrannic около £1,5 млн (примерно $2 млн), обвиняя их в нарушении договоренностей. Подробности спора сообщает The Independent, освещавшее слушания в Высоком суде Лондона.

Что требовали от Майка Тайсона

В январе 2024 года Тайсон и его промоутерская компания Tyrannic заключили спонсорское соглашение с Medier, которая продвигает онлайн-казино Rabona. Контракт предусматривал рекламное сотрудничество на общую сумму $2 млн. Деньги должны были выплачивать частями, однако до прекращения сотрудничества боксер, согласно материалам судебного разбирательства, получил почти $190 тыс. В число обязательств Тайсона входили участие в прямых эфирах и рекламных мероприятиях, а также посещение отраслевой гемблинговой конференции iGB Live в Амстердаме, запланированной на 16–19 июля 2024 года.

Отдельной частью кампании должно было стать шоу Talking Pigeons. По версии стороны Тайсона, формат предусматривал участие четырех ведущих, один из которых должен был появиться в костюме большого голубя. Боксер должен был отвечать на заранее подготовленные вопросы, рассказывать о детстве, обучать ведущих боксерским приемам и играть в казино на сайте Rabona.

Для боксерской части шоу планировали использовать манекен с изображением лица бывшего соперника Тайсона – Эвандера Холифилда. По задумке ведущие должны были бить по манекену, а Тайсон – показывать им боксерские приемы.

Почему Тайсон отказался от шоу

Тайсон и Tyrannic отрицают нарушение контракта. Их позиция заключается в том, что договоренность предусматривала съемки с участием боксера во время игры в казино – например, в слоты, покер или рулетку, – либо участие в других согласованных играх и мероприятиях, представленных на сайте Rabona.

По мнению защиты, требование участвовать в постановочном развлекательном шоу с прописанными репликами выходило за рамки первоначальных договоренностей. Поэтому отказ Тайсона от участия в Talking Pigeons, как утверждает его сторона, не означал нарушения контракта.

Жена боксера Лакиха Тайсон, которая руководит Tyrannic, во время слушаний заявила, что такой формат мог выставить ее мужа на посмешище. Она пояснила, что хотела создавать вирусный контент, но такой, который соответствовал бы образу Тайсона и его бренду, а не превращал его в объект насмешек.

В ответ адвокат Medier настаивал, что стороны обсуждали присутствие голубя еще до запланированных съемок. По его словам, компания объясняла, что маскот будет постоянной частью канала, и рассчитывала на необычный формат, который привлечет внимание аудитории.

Medier связывает конфликт с боем против Джейка Пола

В компании есть другое объяснение отказа Тайсона от рекламной кампании. По версии Medier, боксер и его команда потеряли интерес к соглашению, когда появилась возможность провести значительно более прибыльный поединок с блогером и боксером Джейком Полом.

Бой сначала планировали на июль 2024 года – примерно на тот же период, когда Тайсон должен был посетить мероприятие Rabona в Амстердаме. Позже поединок перенесли на ноябрь. Он состоялся 15 ноября 2024 года в Техасе, а трансляцию показывал Netflix. Тайсон проиграл Полу единогласным решением судей.

Представитель Medier утверждал в суде, что подготовка к бою с Полом стала ключевой причиной, по которой боксер отказался выполнять рекламные обязательства. Тайсон и Tyrannic оспаривают эту версию.

О первоначальных претензиях Medier к боксеру из-за срыва рекламного соглашения также сообщало Reuters. Компания утверждала, что соглашение прекратили без надлежащего уведомления, и требовала возместить убытки.

Почему история с голубем особенно важна для Тайсона

Ситуация получила дополнительную огласку из-за давней любви Тайсона к голубям. В своей автобиографии боксер рассказывал, что эти птицы были важной частью его детства в Нью-Йорке и помогали переживать трудные периоды.

Тайсон также вспоминал, что его первая драка произошла после того, как другой мальчик убил одного из его голубей. Эта история стала частью публичного образа боксера, который много лет увлекается голубиными гонками.

Теперь именно голубь стал центральным элементом спора вокруг рекламной кампании. На момент последних сообщений слушания в Высоком суде Лондона продолжались.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Тайсон сделал неожиданное признание о президенте США. Боксер знаком с Дональдом Трампом уже несколько десятилетий.