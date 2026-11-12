Мечтали о миллионах в общем чате и получили их: четверо друзей разделят рекордный джекпот

Четверо друзей из города Калгари (Канада) выиграли рекордные 90 млн канадских долларов (около $63,2 млн). Они вместе купили билет Lotto Max, который совпал со всеми семью выигрышными числами в розыгрыше 20 октября. Самая интересная деталь этой истории – общий чат, в котором друзья договаривались об участии в лотерее, они назвали "Manifesting Millions" ("Притягиваем миллионы").

Победителями стали Эйдельсон Элчико, Ловелин Малвар, Хейзелин Онг и Велна Рамирес, пишет Gambling News. Каждый получит по 22,5 млн канадских долларов ($15,8 млн).

Это самый крупный лотерейный приз, когда-либо выигранный в Канаде. О победителях официально сообщили 6 ноября после того, как организаторы подтвердили, что джекпот достался группе из Альберты. Билет друзья купили через онлайн-платформу.

Все четверо знакомы более пяти лет, но вместе играть начали только в начале октября, когда увидели, как растет джекпот после нескольких розыгрышей без победителя. Тогда они и создали групповой чат с говорящим названием "Manifesting Millions".

Один из друзей узнал о выигрыше в три часа ночи

Первым о победе узнал Эйдельсон Элчико. Ночью после розыгрыша он проснулся, чтобы выпить воды, взял телефон и начал проверять электронную почту. Там было сообщение о выигрыше.

Сначала мужчина даже не смог правильно посчитать все нули. Он подумал, что речь идет о 9 тыс. или 900 долларах, поэтому разбудил жену, чтобы она помогла проверить результат на сайте.

"Я подумал, что выигрыш составляет всего 9 тысяч или 900 долларов, но разбудил жену и проверил все еще раз. Она сказала мне открыть сайт", – рассказал Элчико.

Когда сумма подтвердилась, он начал звонить друзьям. Правда, в три часа ночи они не спешили отвечать. Велна Рамирес сначала пропустила звонок, а когда мужчина позвонил повторно, подумала, что произошло что-то чрезвычайное.

Даже после того, как друзья прислали ей снимок выигрышной комбинации, Рамирес не сразу поверила. Она попросила мужа самостоятельно проверить числа. Ловелин Малвар тоже сначала решила, что сообщение о выигрыше – мошенничество.

По словам Малвар, ей понадобилась примерно неделя, чтобы осознать, что они действительно стали мультимиллионерами. Она призналась, что это событие было настолько неожиданным, что до сих пор вызывало сильное волнение.

На что друзья потратят рекордный выигрыш

Пока четверо победителей не определились со всеми планами. Они хотят помочь своим семьям, избавиться от финансовых обязательств, в частности погасить ипотечные кредиты, и получить больше возможностей для отдыха и путешествий.

Малвар пошутила, чтоможно было бы купить частный остров, но добавила, что не хочет спешить с важными решениями. Другие участники группы также настроены сначала обдумать, как распорядиться деньгами.

Отдельно друзья рассматривают возможность передать часть выигрыша на благотворительность – в частности, детской больнице или местной церкви. Окончательного решения о пожертвованиях пока нет.

Элчіко сказал, что хотел бы использовать часть выигрыша, чтобы помочь окружающим. "Я чувствую, что должен что-то сделать для своего сообщества и семьи. Многие люди нуждаются в помощи, и для меня это возможность ее предоставить", – отметил победитель.

Несмотря на рекордный выигрыш, все четверо пока продолжают работать. Они объяснили, что работа помогает отвлечься, пока они привыкают к мысли о внезапном богатстве. До официального объявления о победе о ней знали только их ближайшие родственники и супруги.

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