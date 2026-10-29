Названо главного фаворита УПЛ 2026/27: у кого самые высокие шансы на победу

По мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует коэффициент 1.55 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым же, по данным vbet, идет житомирское "Полесье". Для него установлен коэффициент 2.80.

Для "Харькова" действует коєффициент 8.00. Он третий в списке претендентов на победу.

Киевское "Динамо" – четвертое, с коєффициентом 10.00. Оно считается последним реальным претендентом на победу в турнире.

"Шахтер" является фаворитом... Источник: vbet Развернуть

Дело в том, что для остальных команд действуют коэффициенты от 101.00 до 2001.00. Так:

для "Карпат" установили коэффициент – 101.00;

для ЛНЗ – 151.00;

для "Зари" – 251.00

для "Колоса" – 1001.00;

для "Кривбасса" – 351.00;

для "Буковины" – 401.00;

для "Эпицентра" – 501.00;

для "Вереса" – 1001.00;

для "Черноморца" – 2001.00;

для "Левого берега" – 2001.00;

для "Оболони" – 2001.00;

для "Кудровки" – 2001.00.

В настоящее время практически команды провели по 8-10 игр в чемпионате. По их итогам:

1-2 места делят "Полесье" и "Шахтер", у которых по 25 очков;

на 3 месте идкт "Харьков" – у ннго 21 пункто;

на 4 месте "Динамо" с 19 очками;

в зоне переходных матчей – "Оболонь" и "Черноморец", у которых 7 и 6 очков соответственно;

в зоне вылета – "Кривбасс" и "Кудровка", которые набрали 6 и 5 очков соответственно.

Турнирная таблица УПЛ. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, после 3 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". Наих победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 30-й в списке претендентов на победу.