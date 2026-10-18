Не послушала мужа и стала миллионершей: как женщина выиграла $1 млн в лотерею

В США 67-летняя жительница штата Мичиган выиграла 1 миллион долларов в мгновенной лотерее после того, как ее муж усомнился, что в продаже еще остались билеты с главными призами. Победительница выбрала единовременную выплату в размере примерно 693 тысяч долларов до окончательного налогообложения и планирует потратить деньги на новый пикап, отпуск и погашение студенческого кредита своего внука.

Об этом пишет People. По словам американки, больше всего ее порадовала не только сумма выигрыша, но и возможность доказать мужу, что он ошибался.

История началась во время обычного похода супругов в магазин. Муж предложил жене купить несколько лотерейных билетов, однако она неожиданно отказалась. Причина была проста, американка хотела купить билеты в другом, конкретном магазине, который сама выбрала.

По ее словам, она не собиралась менять свое решение, даже несмотря на предложение мужа купить билеты сразу. На следующий день женщина осуществила задуманное и купила несколько билетов мгновенной лотереи. При этом перед покупкой она решила проверить одну важную деталь, которая впоследствии стала причиной ссоры с мужем.

Перед покупкой билетов женщина зашла на официальный сайт лотереи, чтобы узнать, остались ли в игре главные призы, ведь часть крупных выигрышей в мгновенных лотереях может быть разыграна еще до того, как все билеты будут проданы.

Проверка показала, что на тот момент в игре оставались два главных приза по 1 миллиону долларов. Американка поделилась этой информацией с мужем, однако он отнесся к ее словам скептически. Несмотря на данные на сайте лотереи, мужчина сомневался, что такие крупные призы действительно еще доступны покупателям. Впрочем, его недоверие не повлияло на решение жены.

Когда женщина начала проверять купленные скретч-билеты, на одном из них она увидела сумму, в которую поначалу было трудно поверить. Вместо того чтобы сразу начать праздновать, американка решила показать результат мужу, который незадолго до этого сомневался в наличии таких призов.

Американка уже определила несколько основных целей, на которые планирует направить свой выигрыш. Прежде всего она хочет приобрести новый пикап. В США такие автомобили популярны благодаря практичности и возможности перевозить крупные грузы.

В то же время конкретную модель транспортного средства, которую планирует купить победительница, организаторы лотереи не назвали. Еще одной запланированной тратой станет отпуск. Женщина собирается потратить часть неожиданно полученных денег на отдых, однако пока не сообщила, куда именно хочет отправиться.

Однако главной семейной целью станет помощь внуку. По словам американки, она планирует погасить его студенческий кредит. В Соединенных Штатах студенческие кредиты широко используются для финансирования обучения в колледжах и университетах. По окончании обучения заемщики должны возвращать полученные средства в соответствии с условиями кредитных договоров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, игрок из Львова приобрел онлайн-билет в лотерею за 240 грн и выиграл в общей сложности 343 458 грн, угадав пять из шести номеров и дополнительно получив 250 тыс. грн в рамках супер-розыгрыша. Отмечается, что это уже второй случай, когда мужчине удалось угадать пять номеров, а после нынешней победы он планирует продолжить играть и попытаться сорвать джекпот.