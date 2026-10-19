Пошел в супермаркет и узнал, что стал почти миллионером: что счастливчик сделает с деньгами

Житель Дарвина, города в Австралии, выиграл почти миллион австралийских долларов в лотерею TattsLotto. О призе в размере 985 339,93 доллара он узнал, находясь в супермаркете Woolworths. Мужчина как раз переезжает, поэтому деньги помогут ему обустроиться на новом месте.

О победителе сообщило австралийское издание The Courier-Mail. Счастливчик уже планирует обустроиться на новом месте.

Что рассказал победитель

Мужчина купил билет в киоске Paper & Pen в торговом комплексе Palmerston Gateway – там он обычно покупает лотерейные билеты. Числа выбирает сам.

О выигрыше ему сообщили, когда он делал покупки в супермаркете. Журналисты передали его реакцию так: "Отлично! Это прекрасная новость. Совсем не ожидал такого".

По словам мужчины, он играет в лотереи около 20 лет и давно ждал крупного выигрыша. Деньги пришли как раз тогда, когда он переезжает.

Часть суммы победитель планирует потратить на обустройство нового жилья. Сначала мужчина собирался закончить покупки, а вечером отпраздновать эту новость. Имя мужчины не раскрыли.

В том же магазине за две недели продали два выигрышных билета

Менее чем за две недели киоск Paper & Pen оказался связан со вторым крупным лотерейным выигрышем. Неделей ранее шахтер из Танами выиграл ровно 1 млн австралийских долларов в лотерею Weekday Windfall. Свой билет он также купил в этом киоске.

Владелица и руководитель Paper & Pen Пейдж Вотто рассказала, что за семь лет работы магазина там продали всего три билета, принесших выигрыш первой категории. До этого подобное случалось примерно четыре года назад.

По словам Вотто, оба последних победителя – местные жители. Они регулярно покупали билеты в этом магазине и сами выбирали числа.

Выигрышный билет участвовал в розыгрыше TattsLotto №4721, который состоялся в субботу, 17 октября 2026 года. Победитель получил 985 339,93 австралийского доллара. По всей стране в этом розыгрыше было семь билетов с призом первой категории.

Согласно результатам розыгрыша TattsLotto №4721, главный приз первой категории составлял около 900,9 тыс. австралийских долларов на одну выигрышную долю. Издание сообщило о сумме, которую получил конкретный победитель из Дарвина.

Как сообщал OBOZ.UA, забытая на столе бумажка сделала женщину миллионершей. Победительница планирует потратить деньги на ремонт дома и открытие сберегательных счетов для своих внуков.