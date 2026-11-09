"Притяжение миллионов" сработало: как друзьям удалось выиграть рекордные $90 млн в лотерею

Четверо друзей из Канады выиграли рекордные 90 млн канадских долларов (около 64 млн долларов США) в лотерею, купив билет после создания чата "Притяжение миллионов". Каждый из победителей получит по 22,5 млн канадских долларов (около 16 млн долларов США), часть денег они планируют отдать на благотворительность, но пока продолжают ходить на работу, несмотря на огромное состояние.

Об этом пишет Global News. Победителями исторического розыгрыша стали Эйдельсон Эльчико, Хейзелин Онг, Велна Рамирес и Лавлин Малвар.

Все четверо живут в Калгари, провинция Альберта, и знакомы уже более пяти лет. Их объединили родственные связи, друзья познакомились через свои семьи и со временем начали общаться в общем чате. Идея купить лотерейные билеты возникла в начале октября 2026 года.

На тот момент главный приз лотереи продолжал расти, поскольку в предыдущих розыгрышах никому не удавалось угадать все выигрышные числа. Именно увеличение джекпота привлекло внимание компании. Друзья создали групповой чат Manifesting Millions, что переводится как "Притяжение миллионов", и начали обсуждать возможность участия в лотерее. В конце концов они приобрели общий билет через интернет-платформу.

Решение оказалось судьбоносным: именно этот билет принес компании 90 млн канадских долларов. По информации СМИ, это самый крупный лотерейный выигрыш в истории Канады. О том, что компания стала обладательницей рекордного джекпота, первым узнал Эйдельсон Эльчіко. Мужчина, воспитывающий двоих детей, увидел сообщение о выигрыше примерно в три часа ночи на следующий день после розыгрыша.

Тогда он просто собирался спуститься на кухню, чтобы выпить воды. Взяв телефон, Эльчіко решил проверить электронную почту и увидел уведомление от лотерейной платформы. Сначала мужчина даже не понял, насколько велика была сумма. Из-за сонного состояния он решил, что речь идет о выигрыше 9 000 или даже 900 долларов.

Чтобы убедиться, что сообщение настоящее, он разбудил жену. Она предложила проверить информацию непосредственно на сайте. Именно тогда супруги поняли, что речь идет не о нескольких тысячах, а о десятках миллионов долларов. Следующим шагом стал звонок друзьям. Правда, сообщить такую новость в три часа ночи оказалось непросто, ведь участники группы сначала неохотно просыпались, а затем постепенно начали осознавать, что произошло.

По словам Эльчіко, никто из них сначала не мог поверить в реальность выигрыша. Даже сам мужчина сомневался, что увиденное на экране телефона – правда. Поскольку джекпот составляет 90 млн канадских долларов, а билет принадлежит четырем друзьям, при равном распределении каждому достанется по 22,5 млн долларов.

Таким образом, каждый из друзей получит сумму, которой хватило бы на покупку нескольких домов, обеспечение семьи на многие годы и реализацию масштабных личных планов. Однако победители пока не спешат рассказывать, как именно распорядятся деньгами. На пресс-конференции они отметили, что прежде всего хотят позаботиться о своих семьях. В то же время часть средств планируют направить на поддержку сообщества.

Эйдельсон Эльчико особо подчеркнул, что хочет использовать часть своего состояния, чтобы помогать людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Несмотря на то, что каждый из четырех друзей потенциально получит более 22 млн долларов, никто из них пока не решил оставить работу.

Победители объясняют, что привычный рабочий график помогает им отвлечься от пережитого и постепенно привыкнуть к новой реальности. Ведь осознать, что за одну ночь ты стал мультимиллионером, оказалось гораздо сложнее, чем они могли себе представить. Лавлин Малвар рассказала, что после объявления результатов им понадобилась примерно неделя, чтобы в полной мере осознать масштаб произошедшего.

По ее словам, даже самые смелые мечты не готовили их к такому повороту событий. Сначала победители испытывали шок и растерянность, ведь подобный результат казался практически невероятным. Другие участники группы также признались, что сначала подозревали мошенничество. В частности, один из победителей, увидев сообщение о выигрыше, подумал, что их пытаются обмануть.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 69-летний пенсионер из Киева выиграл 120 тыс. грн, потратив на выигрышный лотерейный билет всего 30 грн. Семь чисел для комбинации система выбрала автоматически. Мужчина играет более 25 лет и придерживается собственного правила: на билеты старается тратить не более 100 грн.