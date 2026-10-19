Путин дал личное поручение о строительстве казино в Крыму: что известно

На территории Ялтинского морского торгового порта продолжается незаконное строительство игорного комплекса. Назначенная оккупантами "глава" Ялты Светлана Шевченко заявила, что строительство ведется по прямому указанию кремлевского диктатора Владимира Путина.

Такое заявление она сделала во время первого эфира в качестве главы оккупационной администрации курортного города, где она сменила Янину Павленко. В конце сентября оккупанты назначили ее "депутатом" в Госдуму РФ от аннексированного Крыма, сообщили оккупационные медиа.

Реакция местных жителей и обещания оккупантов

Рассказывая о ходе работ, представительница оккупационной администрации признала наличие значительного возмущения среди местного населения, однако назвала это "нормальным процессом".

"Он реализуется по поручению нашего верховного главнокомандующего", – заявила Шевченко, пытаясь перекрыть массовые жалобы авторитетом кремлевского лидера.

Несмотря на отчуждение территории пассажирского терминала под игорное заведение, оккупационная чиновница уверяет, что морской порт якобы "сохранит свою профильную деятельность". Также она пообещала привлечение туристического потока и создание около 1500 новых рабочих мест.

Как менялись планы оккупантов

Идею создания игорной зоны в оккупированном Крыму РФ выдвигала еще с 2014 года. Изначально под казино планировали выделить участок бывшего санатория "Фортуна" в поселке Кацивели. Впрочем, удаленное местоположение не вызвало интереса у крупного российского игорного бизнеса.

В 2024 году оккупационная нормативная база была оперативно скорректирована, чтобы разрешить размещение казино непосредственно в пределах населенных пунктов.

В качестве новой площадки был выбран пассажирский терминал Ялтинского морского торгового порта – один из самых ценных инфраструктурных участков на побережье.

В апреле на территории порта появился строительный забор, что ознаменовало фактический старт незаконного строительства игорного центра.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить работу игорного бизнеса и его рекламу в Беларуси. Он заявил, что страна "превратилась в казино", отдельно возмутился большим количеством рекламы онлайн-казино и букмекеров и поручил руководству своей администрации и Комитету государственного контроля "разобраться".