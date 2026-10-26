Мошенники выиграли в лотерею 24 млн евро: какую схему придумали

Итальянские правоохранители раскрыли мошенническую схему с популярной в стране лотереей Gratta e Vinci. Пятеро бывших сотрудников оператора лотерейного бизнеса вычислили торговые точки с выигрышными билетами и присвоили выигрыши на сумму более 25 млн евро..

Об этом сообщает La Stampa. Чтобы покрыть ущерб, причиненный Агентству по вопросам государственных монополий и таможни Италии, по поручению региональной прокуратуры Лацио на имущество подозреваемых наложили арест.

Как действовала схема

Бывшие сотрудники компании использовали свои персональные учетные данные и широкий доступ к внутренним серверам. Это позволило им полностью устранить случайный характер лотереи и гарантированно отслеживать распределение главных призов по стране.

Злоумышленники выявили четыре уникальные выигрышные скретч-карты с максимальными суммами:

два билета с выигрышами по 7 млн евро каждый;

с выигрышами по каждый; два билета с выигрышами по 5 млн евро.

Получив точные данные о том, в какие именно города и торговые точки поступили "счастливые" билеты, подозреваемые отправили своих родственников и знакомых выкупить билеты в нужных точках продаж. Полученные джекпоты злоумышленники беспрепятственно обналичивали.

Детали расследования

С целью возмещения ущерба государству правоохранители провели масштабную операцию по блокировке активов подозреваемых в разных регионах Италии. Под арест попали:

25 объектов недвижимости (элитные виллы, квартиры, гаражи и подвальные помещения);

(элитные виллы, квартиры, гаражи и подвальные помещения); 5 автомобилей и мотоциклов;

автомобилей и мотоциклов; многочисленные банковские счета и финансовые активы.

В ближайшее время Счетная палата должна принять окончательное решение о подтверждении условий ареста и дальнейшем обращении конфискованного имущества в доход государства.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Италии владелица лотерейного приза случайно выбросила свой билет после того, как неправильно поняла сообщение терминала, проверявшего результат. В результате коммунальщикам пришлось два дня искать счастливый билет с выигрышем в 1 млн евро – за это время они перебрали более шести тонн мусора.