"Шахтер" аутсайдер Лиги чемпионов. Букмекеры дали прогноз

По мнению букмекеров, украинский "Шахтер" является одним из аутсайдеров текущего розыгрыша Лиги чемпионов. На его победу действует коэфффициент 251.00 – и это 27-е место в списке претендентов на победу.

Главным же фаворитом розыгрыша, по данным vbet, является испанская "Барселона". На ее победу действует коэффициент 4.50.

На втором месте идет действующий победитель турнира – французский ПСЖ. Для него установлен коэффициент 5.00.

Третий – текущий финалист, английский "Арсенал". Для него действует коэффициент 6.50.

Для немецкой "Бавраии" действует коэффициент 7.00. Для испанского "Реала" – 9.00.

"Шахтер" является одним из а... Источник: vbet Развернуть

Для всех остальных команд действуют коэффициенты от 11.00 до 1001.00. Менее всего букмекеры верят в победу сразу 3-х команд:

австрийского ЛАСКа;

словацкого "Слована";

азербайджанского "Сабаха".

Менее всего букмекеры верят... Источник: vbet Развернуть

В настоящее время в турнире сыграно 2 тура. После них сразу 9 клубов имеют максимальные 6 очков. Это:

ПСЖ (Франция);

"Астон Вилла" (Англия);

"Барселона" (Испания);

"Штутгарт" (Германия);

"Лиерпуль" (Англия);

"Спортинг" (Португалия);

"Арсенал" (Англия);

"Бетис" (Испания);

"Реал" (Испания).

В настоящее время в турнире сыграно 2 тура. Источник: terrikon.com

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, менее чем за месяц до вручения главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – главным фаворитом на его получение, по мнению букмекеров, является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Он же считался главным претендентом на награду и в сентябре.