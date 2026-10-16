"Шахтер" аутсайдер Лиги чемпионов. Букмекеры дали прогноз
"Шахтер" аутсайдер Лиги чемпионов
По мнению букмекеров, украинский "Шахтер" является одним из аутсайдеров текущего розыгрыша Лиги чемпионов. На его победу действует коэфффициент 251.00 – и это 27-е место в списке претендентов на победу.
Главным же фаворитом розыгрыша, по данным vbet, является испанская "Барселона". На ее победу действует коэффициент 4.50.
На втором месте идет действующий победитель турнира – французский ПСЖ. Для него установлен коэффициент 5.00.
Третий – текущий финалист, английский "Арсенал". Для него действует коэффициент 6.50.
Для немецкой "Бавраии" действует коэффициент 7.00. Для испанского "Реала" – 9.00.
"Шахтер" является одним из а...
Источник: vbet
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Для всех остальных команд действуют коэффициенты от 11.00 до 1001.00. Менее всего букмекеры верят в победу сразу 3-х команд:
- австрийского ЛАСКа;
- словацкого "Слована";
- азербайджанского "Сабаха".
Менее всего букмекеры верят...
Источник: vbet
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В настоящее время в турнире сыграно 2 тура. После них сразу 9 клубов имеют максимальные 6 очков. Это:
- ПСЖ (Франция);
- "Астон Вилла" (Англия);
- "Барселона" (Испания);
- "Штутгарт" (Германия);
- "Лиерпуль" (Англия);
- "Спортинг" (Португалия);
- "Арсенал" (Англия);
- "Бетис" (Испания);
- "Реал" (Испания).
В настоящее время в турнире сыграно 2 тура.
Источник: terrikon.com
Турнирная таблица Лиги чемпионов.
Источник: terrikon.com
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, менее чем за месяц до вручения главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – главным фаворитом на его получение, по мнению букмекеров, является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Он же считался главным претендентом на награду и в сентябре.
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