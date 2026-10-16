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"Шахтер" аутсайдер Лиги чемпионов. Букмекеры дали прогноз

Станислав Кожемякин

"Шахтер" аутсайдер Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, украинский "Шахтер" является одним из аутсайдеров текущего розыгрыша Лиги чемпионов. На его победу действует коэфффициент 251.00 – и это 27-е место в списке претендентов на победу.

Главным же фаворитом розыгрыша, по данным vbet, является испанская "Барселона". На ее победу действует коэффициент 4.50.

На втором месте идет действующий победитель турнира – французский ПСЖ. Для него установлен коэффициент 5.00.

Третий – текущий финалист, английский "Арсенал". Для него действует коэффициент 6.50.

Для немецкой "Бавраии" действует коэффициент 7.00. Для испанского "Реала" – 9.00.

"Шахтер" является одним из а...

Источник: vbet

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Для всех остальных команд действуют коэффициенты от 11.00 до 1001.00. Менее всего букмекеры верят в победу сразу 3-х команд:

  • австрийского ЛАСКа;
  • словацкого "Слована";
  • азербайджанского "Сабаха".

Менее всего букмекеры верят...

Источник: vbet

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В настоящее время в турнире сыграно 2 тура. После них сразу 9 клубов имеют максимальные 6 очков. Это:

  • ПСЖ (Франция);
  • "Астон Вилла" (Англия);
  • "Барселона" (Испания);
  • "Штутгарт" (Германия);
  • "Лиерпуль" (Англия);
  • "Спортинг" (Португалия);
  • "Арсенал" (Англия);
  • "Бетис" (Испания);
  • "Реал" (Испания).

В настоящее время в турнире сыграно 2 тура.

Источник: terrikon.com

Турнирная таблица Лиги чемпионов.

Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, менее чем за месяц до вручения главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – главным фаворитом на его получение, по мнению букмекеров, является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Он же считался главным претендентом на награду и в сентябре.

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