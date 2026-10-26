"Шахтер" сразится с "Динамо": букмекеры назвали фаворита центрального матча Кубка Украины

По мнению букмекеров, у донецкого "Шахтера" намного больше шансов выйти в 1/4 финала Кубка Украины по футболу в противостоянии с киевским "Динамо". На проход дончан действует намного низший коэффициент.

Так, по данным vbet, на то, что в следующий раунд выйдет "Шахтер", установлен коэффициент 1.43. Для "Динамо" же он выставлен на уровне 2.45.

У "Шахтера" намного больше ш... Источник: vbet Развернуть

Самым вероятным же счетом матча, по мнению букмекеров, является 1:1 – для него действует коэффициент 6.70. А кроме того:

1:0 (победа "Шахтера") – 7.00;

2:1 (победа "Шахтера") – 8.10;

2:0 (победа "Шахтера") – 9.10.

Наименее же вероятными букмекерам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них действуют коэффициенты 251.00.

Самым вероятным же счетом ма... Источник: vbet Развернуть

В то же время, наиболее вероятно, отмечается, что в матче будет забито 2 гола. На это действует коэффициент 3.47.

Наименее же вероятно, что команды на двоих "организуют" 6 и больше голов. На это действует коэффициент 13.00.

Игра пройдет 27 октября на поле "Шахтера". Начало – 18:00.

Наиболее вероятно, отмечаетс... Источник: vbet Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Шахтер" является главным фаворитом Кубка Украины по футболу. На его победу действует коэффициент 2.30 – самый низкий из всех команд, на которые букмекеры принимают ставки.