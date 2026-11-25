"Шахтер" сразится с "Фенербахче": букмекеры назвали фаворита игры Лиги Чемпионов

По мнению букмекеров, в матче 5 тура общего этапа Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и турецким "Фенербахче" фаворитами являются турки. Впрочем, небольшими: на их победу действует коэффициент 2.59, тогда как для "горняков" он составляет 2.80.

На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 3.61. Т.е., такой исход матча хоть и считается наименее вероятным.

Фенербахче фаворит в матче против Шахтера. Источник: vbet

В то же время, самым вероятным счетом букмекерам видится 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:

1:0 (победа "Шахтера") – 7.85;

1:2 (победа "Фенербахче") – 9.40;

0:1 (победа "Фенербахче") – 9.50;

2:1 (победа "Шахтера") – 9.80.

Наименее вероятным считается счет 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.

Матч пройдет 25 ноября на поле "Шахтера". Начало – 22:00.

Самым вероятным счетом букме... Источник: vbet Развернуть

В первых 4-х матчах "Шахтер" набрал 4 очка. У этой команды:

24 место в таблице;

1 победа;

1 ничья;

2 поражения;

4 забитых голов;

4 пропущенных.

"Фенербахче" имеет 5 очков. У него:

22 место;

1 победа;

2 ничьих;

1 поражение;

6 забитых голов;

11 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует коэффициент 1.60 – самый низкий из всех участников турнира.