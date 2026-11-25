"Шахтер" сразится с "Фенербахче": букмекеры назвали фаворита игры Лиги Чемпионов
"Шахтер" принимает "Фенербахче" в Лондоне
По мнению букмекеров, в матче 5 тура общего этапа Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и турецким "Фенербахче" фаворитами являются турки. Впрочем, небольшими: на их победу действует коэффициент 2.59, тогда как для "горняков" он составляет 2.80.
На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 3.61. Т.е., такой исход матча хоть и считается наименее вероятным.
Фенербахче фаворит в матче против Шахтера.
Источник: vbet
В то же время, самым вероятным счетом букмекерам видится 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:
- 1:0 (победа "Шахтера") – 7.85;
- 1:2 (победа "Фенербахче") – 9.40;
- 0:1 (победа "Фенербахче") – 9.50;
- 2:1 (победа "Шахтера") – 9.80.
Наименее вероятным считается счет 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.
Матч пройдет 25 ноября на поле "Шахтера". Начало – 22:00.
Самым вероятным счетом букме...
Источник: vbet
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В первых 4-х матчах "Шахтер" набрал 4 очка. У этой команды:
- 24 место в таблице;
- 1 победа;
- 1 ничья;
- 2 поражения;
- 4 забитых голов;
- 4 пропущенных.
"Фенербахче" имеет 5 очков. У него:
- 22 место;
- 1 победа;
- 2 ничьих;
- 1 поражение;
- 6 забитых голов;
- 11 пропущенных.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует коэффициент 1.60 – самый низкий из всех участников турнира.
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