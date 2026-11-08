Став миллионером благодаря электронному письму: как мужчина выиграл $1 млн в лотерею

56-летний американец Брайан Бауэр из Мичигана выиграл $1 млн в лотерею, купив билет онлайн и угадав пять основных чисел в розыгрыше 10 декабря. О том, что стал миллионером, мужчина узнал из электронного письма от лотереи, а теперь планирует использовать деньги, чтобы снизить финансовую нагрузку и поделиться выигрышем с семьей и друзьями.

Об этом пишет Michigan Lottery Connect. Победителем стал житель города Салин, ему удалось угадать пять белых шаров во время розыгрыша. Благодаря этому Бауэр получил крупный приз в размере 1 млн долларов, выигрышный билет мужчина купил онлайн на официальном сайте.

Бауэр рассказал, что регулярно участвует в розыгрышах, обычно он покупает через интернет несколько билетов каждую неделю, поэтому онлайн-участие в лотерее стало для него привычным делом. После одного из розыгрышей мужчина получил электронное письмо, в сообщении ему предложили войти в личный аккаунт и проверить информацию о выигрыше.

Сначала Бауэр не знал, на какую именно сумму может рассчитывать. Однако содержание письма дало понять, что речь идет о крупном призе. Когда американец вошел в систему и увидел на своем счету 1 млн долларов, он был шокирован. По его словам, такой выигрыш способен существенно изменить финансовое положение семьи. Мужчина признался, что теперь сможет избавиться от части финансового давления и поделиться деньгами с близкими.

56-летний Браян Бауэр не стал скрывать, что выигрыш будет иметь важное значение для его финансового будущего. По словам мужчины, полученные деньги позволят снизить нагрузку, связанную с повседневными расходами, и сделать жизнь спокойнее.

Американец также рассказал, что хочет поделиться частью приза с семьей и друзьями. Для него победа стала не только личным достижением, но и возможностью поддержать людей, которые имеют для него значение. Вскоре после объявления результатов Бауэр посетил главный офис лотереи, чтобы официально получить свой миллион долларов.

Конкретный перечень покупок или других расходов победитель не назвал. Вместо этого он подчеркнул, что финансовая свобода и возможность помочь близким – самые важные для него результаты выигрыша.

Powerball – одна из популярных американских лотерей, в которой участники выбирают числа и пытаются угадать комбинацию, выпадающую во время розыгрыша. В штате Мичиган билет Powerball стоит 2 доллара. Его можно купить в обычных точках продажи лотерейных билетов или на официальном сайте MichiganLottery.com.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, канадец выиграл в лотерею более $32 млн и уже решил, что часть денег потратит на помощь семье, новый дом и автомобили. А еще мужчина осуществит давнюю мечту – купит Dodge Challenger, но с остальным выигрышем пока не торопится и тщательно все обдумывает.