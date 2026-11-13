Ставка на Леброна? Букмекеры назвали главного фаворита Восточной конференции НБА

Команды из Восточной конференции НБА провели по 10-13 матчей. После них, по мнению букмекеров, главным фаворитом на победу в ней является "Филадельфия Севенти Сиксерс", за которую выступает легендарный Леброн Джеймс. Для нее действует коэффициент 4.40 – самый низкий из всех членов конференции. Ныне у этой команды 10 побед в 13 матчах и она занимает 2 место в турнирной таблице.

Вторым претендентом, по данным vbet, является "Бостон Селтикс". Для этой команды установили коэффициент 4.50. Сейчас она выиграла 10 матча из 12-и и идет первой.

Действующие чемпионы НБА – "Нью-Йорк Никс" – считаются третьими претендентами на победу в конференции. Для них действует коэффициент 4.75, они имеют 6 побед в 11 матчах и идут на 5 месте.

Кто выиграет Восточную конференцию НБА. Источник: vbet

У остальных же команды шансы намного меньшие. Так, среди тех, кто имеет хоть сколь-нибудь реальную возможность:

для "Торонто Рэпторс" действует коэффициент 7.50. Ныне она имеет 5 побед в 12 матчах и идет на 8 месте;

для "Детройт Пистонс" – 8.00 (8 побед в 11 матчах, 3 место);

для "Кливленд Кавальерс" – 13.00 (6 побед в 12 матчах, 6 место);

для "Индианы Пэйсерс" – 21.00 (4 победы в 8 матчах, 10 место);

для "Маями Хит" – 21.00 (5 побед в 11 матчах, 7 место);

для "Атланты Хокс" – 26.00 (7 побед в 12 матчах, 4 место);

для "Орландо Мэджик" – 31.00 (4 победы в 11 матчах, 9 место).

Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, имеют сразу 3 команды, для которых установлен коэффициент 701.00. Это:

"Бруклин Нетс" (3 победы в 11 матчах, 13 место);

"Чикаго Буллз" (1 победа в 10 матчах, 14 место);

"Милуоки Бакс" (1 победа в 12 матчах, 15 место).

Турнирная таблица Восточной конференции НБА. Источник: flashscore.ua

Регулярный сезон в НБА продлиться до 11 апреля 2027 года. С 13 по 16 апреля пройдут игры плей-ин.

Матчи плей-офф запланированы на период с апреля по май. А финальная серия пройдет в июне.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.