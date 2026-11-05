"Это безумие": студент получил 2 млн из-за ошибки с чеком на заправке

Студент из Северной Каролины (США) выиграл $2 млн после того, как из-за неисправного принтера на заправке зашел в магазин и купил билет за $3. Парень угадал все пять основных чисел в розыгрыше на Хэллоуин, а еще одна опция удвоила его приз. Часть выигрыша студент планирует потратить на автомобиль для отца.

О выигрыше Брама Дьюнеха из города Конкорд сообщила лотерейная компания North Carolina Education Lottery. Известно, что счастливчик купил билет в магазине на трассе NC-49 в городе Харрисберг.

По словам Дьюнеха, в пятницу он заехал на заправку заправить автомобиль. После оплаты чек не распечатался, поэтому он зашел в магазин. Там он и решил купить билет Powerball.

"Это безумие, ведь я вообще не купил бы этот билет, если бы чек распечатался прямо у колонки... Это совершенно невероятно. Когда я увидел результат, я просто обалдел", – рассказал он.

Розыгрыш состоялся в субботу, 31 октября, накануне Хеллоуина. Дьюнех угадал все пять белых шаров, но не угадал дополнительный красный шар Powerball. За пять правильных чисел ему полагался стандартный приз в $1 млн.

Но парень купил билет с дополнительной опцией Power Play, которая увеличивает некоторые выигрыши. В категории за пять угаданных основных чисел она дает фиксированный приз в $2 млн – независимо от множителя, выпавшего во время розыгрыша.

Выигрышные числа тиража 31 октября: 2, 4, 18, 50, 56, дополнительное число Powerball – 20. Как сообщает официальный сайт лотереи, джекпот на этот раз никто не сорвал.

В понедельник, 2 ноября, счастливчик приехал в главный офис лотереи оформить выигрыш. После удержания федеральных и местных налогов студент получил $1 440 201. Итак, из заявленных $2 млн ему выплатили примерно 72%.

Брам Д'юнех изучает гражданскую инженерию в колледже. Часть выигрыша он хочет потратить на подарок отцу – купить ему автомобиль Cadillac.

"Думаю, теперь Хэллоуин стал моим любимым праздником. В детстве было весело ходить за конфетами, но то, что произошло сейчас, просто невероятно", – пошутил победитель.

Шанс угадать все пять основных чисел Powerball без дополнительного шара – примерно 1 к 11,7 млн. Для сравнения, вероятность выиграть главный джекпот, угадав все шесть чисел, составляет примерно 1 к 292,2 млн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее мужчина выиграл 60 млн благодаря бумажке на холодильнике. Его жена даже не поверила в то, что семья стала значительно богаче.