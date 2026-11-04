У "Фенербахче" нет шансов против "Ливерпуля": букмекеры назвади фаворита центрального матча дня Лиги чемпионов

В центральном матче 2 дня 4 тура Лиги чемпионов сыграют турецкий "Фенербахче" и английский "Ливерпуль". По мнению букмекеров, фаворитами в нем являются "мерсисайдцы".

Так, по данным vbet, на победу "Ливерпуля" действует коэффициент 1.44. При этом:

на победу "Фенербахче" – 6.60;

на ничью – 5.20.

Ливерпуль фаворит в матче с Фенербахче. Источник: vbet

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:2 в пользу "Ливерпуля" – для него действует коэффициент 8.40. А кроме того:

0:1 (победа "Ливерпуля") – 8.50;

1:3 (победа "Ливерпуля") – 9.00;

0:2 (победа "Ливерпуля") – 9.70;

1:1 – 9.80.

Наименее вероятными считается счет 5:5. Для негодействует коэффициент 351.00.

Матч пройдет 4 ноября на поле "Фенербахче". Начало – 19:45.

Самым вероятным счетом являе... Источник: vbet Развернуть

В первых 3-х матчах "Ливерпуль" набрал максимальные 9 очков. У этой команды:

3 победы;

0 ничьих;

0 поражений;

12 забитых голов;

7 пропущенных.

"Фенербахче" имеет 2 очка. У него:

0 побед;

2 ничьих;

1 поражение;

3 забитых гола;

9 пропущенных.

Все матчи 2 дня 4 тура Лиги чемпионов. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.