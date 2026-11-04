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У "Фенербахче" нет шансов против "Ливерпуля": букмекеры назвади фаворита центрального матча дня Лиги чемпионов

Станислав Кожемякин

Букмекеры назвади фаворита ц...

Источник: x.com/wembleystadium

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В центральном матче 2 дня 4 тура Лиги чемпионов сыграют турецкий "Фенербахче" и английский "Ливерпуль". По мнению букмекеров, фаворитами в нем являются "мерсисайдцы".

Так, по данным vbet, на победу "Ливерпуля" действует коэффициент 1.44. При этом:

  • на победу "Фенербахче" – 6.60;
  • на ничью – 5.20.

Ливерпуль фаворит в матче с Фенербахче.

Источник: vbet

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:2 в пользу "Ливерпуля" – для него действует коэффициент 8.40. А кроме того:

  • 0:1 (победа "Ливерпуля") – 8.50;
  • 1:3 (победа "Ливерпуля") – 9.00;
  • 0:2 (победа "Ливерпуля") – 9.70;
  • 1:1 – 9.80.

Наименее вероятными считается счет 5:5. Для негодействует коэффициент 351.00.

Матч пройдет 4 ноября на поле "Фенербахче". Начало – 19:45.

Самым вероятным счетом являе...

Источник: vbet

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В первых 3-х матчах "Ливерпуль" набрал максимальные 9 очков. У этой команды:

  • 3 победы;
  • 0 ничьих;
  • 0 поражений;
  • 12 забитых голов;
  • 7 пропущенных.

"Фенербахче" имеет 2 очка. У него:

  • 0 побед;
  • 2 ничьих;
  • 1 поражение;
  • 3 забитых гола;
  • 9 пропущенных.

Все матчи 2 дня 4 тура Лиги чемпионов.

Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.

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