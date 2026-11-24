В Киеве выявили сеть незаконных азартных заведений: какую схему придумали владельцы
В Киеве раскрыли сеть подпол...
Источник: БЭБ
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Правоохранители раскрыли в Киеве сеть из шести нелегальных игорных заведений, которые работали без соответствующей лицензии и были оформлены на подставных лиц.Во время обысков правоохранители изъяли более 400 единиц компьютерной техники и оборудования, которые использовали для организации азартных игр.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей).
Что известно о подпольной сети
- Шесть нелегальных игорных заведений действовали в Деснянском и Святошинском районах, где предоставляли посетителям доступ к азартным играм без лицензии.
- Для организации игрового процесса использовали компьютеры со специальным программным обеспечением.
- Заведения обустроили в нежилых помещениях, которые, по предварительным данным следствия, арендовали на подставных лиц.
- В каждом помещении установили десятки компьютерных мест для посетителей.
Интерьер подпольного игорного зала.
Источник: БЭБ
Результаты обысков и изъятые доказательства
В течение сентября 2026 года детективы провели четыре обыска по адресам расположения нелегальных игорных заведений. По результатам следственных действий изъяли:
- более 400 единиц компьютерной техники и оборудования;
- моноблоки, мониторы и системные блоки;
- мебель и другой инвентарь, который использовали для незаконной деятельности.
Обыски в незаконном игорном заведении.
Источник: БЭБ
Кроме того, в рамках уголовного производства суд наложил арест на четыре нежилых помещения общей площадью более 300 кв. м, в которых организовывали и проводили азартные игры.
Сейчас расследование продолжается. Детективы устанавливают всех лиц, причастных к созданию и работе нелегальной сети.
Правоохранители проводят обыски в Киеве.
Источник: БЭБ
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили Реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх. Человек в Украине, который в 2026 году решил на некоторое время отказаться от азартных игр, может установить самоограничение без публичной огласки – данные о внесении в реестр не открыты: работодатели, знакомые, родственники и другие посторонние люди не могут проверить, есть ли там конкретное имя.
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