В Киеве выявили сеть незаконных азартных заведений: какую схему придумали владельцы

Правоохранители раскрыли в Киеве сеть из шести нелегальных игорных заведений, которые работали без соответствующей лицензии и были оформлены на подставных лиц.Во время обысков правоохранители изъяли более 400 единиц компьютерной техники и оборудования, которые использовали для организации азартных игр.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей).

Что известно о подпольной сети

Шесть нелегальных игорных заведений действовали в Деснянском и Святошинском районах, где предоставляли посетителям доступ к азартным играм без лицензии.

Деснянском и Святошинском районах, где предоставляли посетителям доступ к азартным играм без лицензии. Для организации игрового процесса использовали компьютеры со специальным программным обеспечением.

Заведения обустроили в нежилых помещениях, которые, по предварительным данным следствия, арендовали на подставных лиц .

. В каждом помещении установили десятки компьютерных мест для посетителей.

Интерьер подпольного игорного зала. Источник: БЭБ

Результаты обысков и изъятые доказательства

В течение сентября 2026 года детективы провели четыре обыска по адресам расположения нелегальных игорных заведений. По результатам следственных действий изъяли:

более 400 единиц компьютерной техники и оборудования ;

; моноблоки, мониторы и системные блоки;

мебель и другой инвентарь, который использовали для незаконной деятельности.

Обыски в незаконном игорном заведении. Источник: БЭБ

Кроме того, в рамках уголовного производства суд наложил арест на четыре нежилых помещения общей площадью более 300 кв. м, в которых организовывали и проводили азартные игры.

Сейчас расследование продолжается. Детективы устанавливают всех лиц, причастных к созданию и работе нелегальной сети.

Правоохранители проводят обыски в Киеве. Источник: БЭБ

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили Реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх. Человек в Украине, который в 2026 году решил на некоторое время отказаться от азартных игр, может установить самоограничение без публичной огласки – данные о внесении в реестр не открыты: работодатели, знакомые, родственники и другие посторонние люди не могут проверить, есть ли там конкретное имя.