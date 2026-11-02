У "Шахтера" нет шансов: дан прогноз на матч Лиги чемпионов против "Спортинга"

У "Шахтера" нет шансов в Лиге чемпионов.

По мнению букмекеров, украинский "Шахтер" является откровенным аутсайдером в матче 4 тура Лиги чемпионов против португальского "Спортинга". На победу последнего действует коэффициент 1.98, тогда как для горняков он составляет 3.55.

Для ничьей же, по данным vbet, установлен коєффициент 3.79. Т.е., мирный исход поединка считается наименее вероятным.

Шахтер" является откровенным... Источник: vbet.ua Развернуть

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:1 – для него действует коэффициент 5.40. А кроме того:

0:1 (победа "Спортинга") – 7.10;

1:2 (победа "Спортинга") – 8.30;

1:0 (победа "Шахтера") – 8.70.

Наименее вероятными считаются счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 301.00.

Матч пройдет 3 ноября на поле "Шахтера". Начало – 19:45.

Самым вероятным счетом, по м... Источник: vbet.ua Развернуть

После 3 туров "Шахтер" занимает 17 место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. У него:

4 очка;

1 победа;

1 ничья;

1 поражение;

4 забитых гола;

3 пропущенных.

"Спортинг" идет 12-м. У него: