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Украина – аутсайдер? Дан прогноз на матч против Северной Ирландии

Станислав Кожемякин

Прогноз на матч Украина – Северная Ирландия

По мнению букмекеров, футбольная сборная Украины является аутсайдером в матче против сброной Северной Ирландии. На то, что наша команда победит в матче 5 тура Лиги наций, действует коэффициент 3.18, тогда как для соперников он составляет 2.68.

На ничью, рассказали в vbet, действует коэффициент 3.01. Т.е., считают специалисты, мирный исход более вероятен, чем победа Украины.

Сборная Украины является аут...

Источник: vbet

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В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 4.33. А кроме того:

  • 1:0 (победа Северной Ирландии) – 5.55;
  • 0:1 (поюеда Украины) – 6.00;
  • 0:0 – 7.10.

Наименее же вероятными букмекерам видиятся счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 251.00.

Матч состоиться 14 ноября на поде Северной Ирландии. Начало – 21:45.

Самым вероятным счетом считается 1:1.

Источник: vbet

После первых 4-х туров в группе B2 Украина занимает 3 место. У нашей сборной:

  • 4 очка;
  • 1 победа;
  • 1 ничья;
  • 2 поражения;
  • 2 забитых гола;
  • 5 пропущенных.

Северная Ирландия идет на 1 месте. У нее:

  • 8 очков;
  • 2 победы;
  • 2 ничьих;
  • 0 поражений;
  • 4 забитых гола;
  • 0 пропущенных.

Украина занимает 3 место в группе B2.

Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.

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