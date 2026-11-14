Украина – аутсайдер? Дан прогноз на матч против Северной Ирландии

По мнению букмекеров, футбольная сборная Украины является аутсайдером в матче против сброной Северной Ирландии. На то, что наша команда победит в матче 5 тура Лиги наций, действует коэффициент 3.18, тогда как для соперников он составляет 2.68.

На ничью, рассказали в vbet, действует коэффициент 3.01. Т.е., считают специалисты, мирный исход более вероятен, чем победа Украины.

Сборная Украины является аут... Источник: vbet Развернуть

В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 4.33. А кроме того:

1:0 (победа Северной Ирландии) – 5.55;

0:1 (поюеда Украины) – 6.00;

0:0 – 7.10.

Наименее же вероятными букмекерам видиятся счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 251.00.

Матч состоиться 14 ноября на поде Северной Ирландии. Начало – 21:45.

Самым вероятным счетом считается 1:1. Источник: vbet

После первых 4-х туров в группе B2 Украина занимает 3 место. У нашей сборной:

4 очка;

1 победа;

1 ничья;

2 поражения;

2 забитых гола;

5 пропущенных.

Северная Ирландия идет на 1 месте. У нее:

8 очков;

2 победы;

2 ничьих;

0 поражений;

4 забитых гола;

0 пропущенных.

Украина занимает 3 место в группе B2. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.