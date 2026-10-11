Мужчина выиграл почти 400 тыс. грн в лотерею: как выбрал счастливые номера и на что потратит деньги

Игрок из Львова приобрел онлайн-билет в лотерею за 240 грн и выиграл в общей сложности 343 458 грн, угадав пять из шести номеров и дополнительно получив 250 тыс. грн в рамках супер-розыгрыша. Отмечается, что это уже второй случай, когда мужчине удалось угадать пять номеров, а после нынешней победы он планирует продолжить играть и попытаться сорвать джекпот.

Об этом сообщает Украинская национальная лотерея (УНЛ). Интересно, что для львовянина это далеко не первый опыт игры и даже не первый случай, когда ему удалось угадать пять номеров.

Мужчина играет практически с самого запуска лотереи, хотя на протяжении многих лет делал это с разной регулярностью. Сам он называет лотерею своим хобби и не считает победу просто результатом везения. По его мнению, это прежде всего вопрос вероятности.

Купил билет за 240 грн – выиграл более 343 тысяч

Выигрышный билет львовянин приобрел онлайн 6 сентября в 10:14. Его стоимость составила 240 грн. В билете было сразу шесть комбинаций:

19, 22, 29, 30, 32, 37;

02, 13, 17, 24, 36, 47;

06, 28, 30, 34, 41, 50;

06, 15, 23, 32, 39, 40;

01, 02, 08, 25, 30, 49;

12, 17, 20, 40, 44, 52.

Во время тиража №2653 выпала комбинация 06, 28, 34, 40, 41, 50. Практически полностью к ней приблизилась третья строка в билете жителя Львова. В нем совпали сразу пять номеров – 06, 28, 34, 41 и 50. Для полного совпадения не хватило всего одного числа: вместо 40 в комбинации игрока было 30.

Кроме того, еще два числа совпали в четвертой комбинации. В результате билет за 240 грн принес мужчине в общей сложности 343 458 грн. Победитель получил не один, а сразу несколько призов.

Наибольшую часть суммы – 250 тыс. грн – составил дополнительный приз "Осеннего суперрозыгрыша". Еще 93 403 грн мужчина получил непосредственно за пять правильно угаданных номеров. Дополнительные 55 грн принесли два совпадения в другой комбинации. Таким образом, общая сумма выигрыша составила 343 458 грн, приз мужчина уже получил.

Победитель рассказал, что знаком с лотереей уже очень давно – фактически с самого начала ее существования. Однако регулярным игроком он был не всегда. По его словам, бывали периоды, когда он покупал билеты лишь время от времени – по принципу "вспомнил – сыграл ". В последнее время он делает это значительно чаще и старается не пропускать розыгрыши.

"Это мое хобби. Выбрал его когда-то и продолжаю. Ведь когда собираешь марки, вдруг не начинаешь собирать газеты", – пояснил львовянин. Особенно интересной оказалась система, по которой игрок заполняет свои билеты. Единой математической формулы или набора исключительно "счастливых" чисел он не использует.

Вместо этого мужчина комбинирует сразу несколько способов. У него есть одна постоянная комбинация, которую он использует в течение длительного времени. Остальные числа он может выбирать интуитивно, по статистике предыдущих тиражей или оставлять выбор автоматической системе.

"У меня есть комбинация, которую я выбираю постоянно. Остальные номера выбираю либо интуитивно, либо иногда смотрю статистику. Бывает, что выбираю автоматические номера. Я комбинирую эти подходы", – рассказал победитель. Даже статистику он не использует по какому-то одному правилу. Например, мужчина не пытается выбирать исключительно те числа, которые выпадали чаще всего, или, наоборот, давно не появлялись.

По словам львовянина, при заполнении билета он может сочетать статистику и обычную интуицию. Одно число выбирает, проанализировав предыдущие результаты, другое – просто потому, что оно ему нравится. Иногда решение вообще зависит от того, как выглядит заполненная комбинация.

Если игрок видит, что из определенной строки еще не выбрал ни одного числа, может добавить номер именно оттуда. Именно такой смешанный подход в итоге и принес ему нынешний крупный приз. При этом постоянная комбинация, которую львовянин использует в течение длительного времени, на этот раз не стала победной.

Нынешние 343 тыс. грн – не первый заметный выигрыш мужчины. Ранее ему уже удавалось угадать пять номеров. Сколько именно лет назад это произошло, львовянин уже точно не помнит, но тогда сработала именно его постоянная комбинация. "Хотелось бы, конечно, выиграть максимальный приз, но, к сожалению, пока это "не вчера". Возможно, завтра", – пошутил победитель.

Сам львовянин не склонен объяснять свои результаты тем, что ему просто везет. На вопрос, считает ли он себя везучим в лотереях, мужчина ответил, что смотрит на игру по-другому. "Думаю, что лотерея – это не вопрос "везет или нет", это больше о вероятности. Есть определенный процент вероятности выиграть или не выиграть определенную сумму", – отметил он.

В то же время не существует никакой гарантированной стратегии, которая могла бы обеспечить победу. Результаты лотереи носят случайный характер, а анализ предыдущих тиражей или использование постоянных чисел не гарантируют повторения результата в будущем.

Выигрышный билет мужчина приобрел через приложение, поэтому там же впоследствии решил проверить результат. Сначала ничего особенного не ожидал. Однако после нажатия кнопки проверки экран изменился – система сообщила о выигрыше и предложила связаться с горячей линией.

"Через некоторое время зашел проверить результат, нажал "проверить", и мой экран засветился. Там было написано, что я выиграл, и предложено позвонить на горячую линию", – рассказал львовянин. Так он и узнал, что очередной билет оказался одним из самых удачных за весь его опыт игры.

Конкретно рассказывать, на что пойдут все полученные деньги, львовянин не стал. Он лишь подтвердил, что у него есть планы на эти деньги. А вот одну будущую покупку назвал без колебаний – еще один билет.

На вопрос, собирается ли он продолжать играть ради джекпота, мужчина ответил утвердительно. "А зачем покупать этот билет, если не надеяться выиграть джекпот?" – сказал победитель.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, канадский сантехник с примерно 40-летним стажем выиграл в лотерею 25 млн долларов, хотя во время первой проверки билета подумал, что получил лишь 25 тыс., а когда настоящая сумма поступила на счет, не сдержал слез. На выигранные деньги мужчина хочет купить дом у озера и классический хот-род, путешествовать с любимой, а также помочь дочери и внучке, которых теперь планирует "баловать".