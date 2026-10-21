В Азии раскрыли рекордную схему с онлайн-казино: как дельцы "заработали" $17 млрд

Полиция Южной Кореи ликвидировала крупную сеть нелегальных азартных игр в интернете, которая обработала ставки на ошеломляющую сумму в $17,2 млрд. Эта сумма стала для страны рекордной в рамках подобных расследований.

Как сообщает Gambling News, расследование охватывало Южную Корею, Вьетнам и Камбоджу; правоохранительные органы задержали 77 человек, из них 21 в настоящее время находится под стражей. Группировка действовала с марта 2023 года по июль 2026 года.

Сайт казино за 10 минут

Одной из главных особенностей преступного бизнеса была рекордная скорость создания новых онлайн-платформ. По данным полиции, группировка привлекла программистов с опытом работы в ведущих корейских корпорациях — их разработки позволяли создавать готовый сайт казино всего за 10 минут.

Организаторы заключали соглашения с зарубежными игорными операторами, получая видеотрансляции игр и виртуальные игровые кредиты. На их основе разработчики создавали сайты "под ключ" для клиентов.

Ежемесячное обслуживание каждого сайта обходилось в 3 миллиона вон ($2250). Для привлечения игроков привлекались владельцы интернет-кафе для взрослых по всей Южной Корее, которые зарабатывали на продаже игровых кредитов.

За три года работы сети игроки сделали ставок на общую сумму 23 триллиона вон ($17,2 млрд). Чистый преступный доход двух основных групп поставщиков оценивается в 150 миллиардов вон ($112 млн):

поставщики трансляций и кредитов получили около 120 млрд вон ($90,4 млн);

разработчики сайтов — около 30 млрд вон ($22,6 млн).

Как действовала схема

Расследование началось в ноябре 2025 года с задержания мелких операторов. После этого следователи проанализировали финансовые потоки и переписку, выйдя на организаторов. Всего были изучены транзакции по 795 банковским счетам и сообщения в мессенджерах.

Чтобы затруднить слежку, подозреваемые постоянно перемещали офисы между Южной Кореей и Юго-Восточной Азией, а также использовали иностранные серверы. Среди 77 задержанных:

25 человек отвечали за предоставление услуг и программного обеспечения;

33 человека непосредственно управляли сайтами;

19 человек оказались активными игроками.

В отношении 24 человек, причастных к разработке сайтов, выдвинуты обвинения в организации преступной группировки.

В настоящее время все 188 сайтов казино закрыты, а 408 связанных с ними веб-адресов заблокированы. Суд наложил арест на 9,6 миллиарда вон ($7,2 млн) предполагаемых преступных доходов. Кроме того, полиция направила запрос в Интерпол на выдачу "красных карточек" для розыска 12 подозреваемых, сбежавших за границу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США раскрыли нелегальную сеть игровых автоматов — в результате спецоперации полиция изъяла более 70 игровых автоматов и свыше $100 тыс. наличными. Также они арестовали 33-летнего жителя Филадельфии Гарри Алмонте, которого считают главным подозреваемым в организации этой схемы.