В Украине судили организаторов покерного клуба "для своих": какой приговор вынесли

В Украине признали виновными трех участников организованной преступной группы, которые обеспечивали работу нелегального игорного заведения в центре Харькова. Каждый из них будет вынужден заплатить 680 тыс. грн штрафа.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности. а также трехлетний запрет на работу в сфере организации и проведения азартных игр. Правоохранители раскрыли, как действовало незаконное заведение:

двое мужчин и женщина обустроили помещение для подпольной игры в покер на деньги;

посетители покупали фишки и делали денежные ставки, а администрация заведения получала прибыль, взимая с игроков фиксированную комиссию;

заведение работало в строго закрытом режиме – вход контролировался системой видеонаблюдения, а попасть внутрь могли исключительно проверенные постоянные клиенты;

Во время проведения шести санкционированных обысков правоохранители изъяли восемь покерных столов, игровые фишки, наличные, мобильные телефоны и черновую бухгалтерию.

Что решил суд

Действия всех трех фигурантов были квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, совершенная организованной группой).

Рассмотрев материалы дела, суд поддержал позицию обвинения и назначил каждому участнику группы финансовое взыскание в размере 680 000 грн с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью в игорном бизнесе сроком на три года.

Новые правила кибербезопасности для азартных игр в Украине

Министерство цифровой трансформации обязало организаторов азартных игр и операторов лотерей срочно привести свои системы информационной безопасности в соответствие с новыми минимальными требованиями. При этом бизнесу разрешили применять усиленные меры безопасности, но не ниже утвержденных.

Главная особенность новых правил – полное отсутствие переходного периода, то есть все субъекты рынка должны соблюдать установленные стандарты уже сейчас. Эксперты советуют операторам азартных игр и лотерей немедленно принять первоочередные меры:

составить и проверить внутреннюю таблицу установленных пороговых значений безопасности;

полностью согласовать кадровые процедуры со службой ИТ для мгновенного отзыва прав доступа у уволенных сотрудников;

пересмотреть и обновить действующие договоры с ИТ-подрядчиками и аутсорсерами с учетом новых временных рамок реагирования.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Волынской области вынесли приговор администратору подпольного игорного заведения, которое работало в городе Владимир. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 187 тысяч гривен и запретили заниматься организацией азартных игр.