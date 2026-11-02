В Украине будут судить игроков в FIFA: в чем их обвиняют
В Украине будут судить игроков в FIFA.
Источник: Национальная полиция
В Украине направили в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин, которых обвиняют в манипулировании результатами матчей в футбольном симуляторе FIFA ради прибыли на ставках. Речь идет о 28-летнем организаторе из Киева и двух киберспортсменах
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Подтасовки, по версии следствия, имели место в 2022-2023 годах.
Как действовала схема
- Организатор заключал договоренности с игроками платформы ESports Battle Football, подкупая их для достижения заранее определенных результатов матчей
- Благодаря этому для публики матчи выглядели как обычные соревнования, однако на самом деле киберспортсмены проигрывали умышленно.
- Другие участники группировки делали ставки на эти матчи в букмекерских конторах (легальных и нелегальных, в том числе зарегистрированных в странах Азии), получая неправомерную выгоду.
Международные обыски и розыск других участников
Следствие в отношении остальных членов преступной группировки продолжается в международном формате:
- в сентябре 2026 года при содействии Интерпола, Европола и правоохранительных органов Испании и Германии на территории этих государств прошла серия обысков;
- правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.
В августе 2026 года троим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 1, 2 ст. 369-3 Уголовного кодекса Украины (организация противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований). В настоящее время обвинительный акт в отношении этой тройки направлен в суд. Сейчас готовятся материалы для объявления их в международный розыск.
Ранее один из привлеченных участников этой же группы уже получил обвинительный приговор суда за умышленные проигрыши в играх серии FIFA, которые принесли ему почти $9 тыс. Мужчине назначили два года ограничения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что киберспортсмена в Украине признали виновным в манипулировании результатами матчей в футбольном симуляторе FIFA с целью заработка на букмекерских ставках. Намеренные проигрыши принесли ему почти $9 тыс.
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