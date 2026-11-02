В Украине вынесли приговор администратору казино: что решил суд

В Волынской области вынесли приговор администратору подпольного игорного заведения, которое функционировало в городе Владимир. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 187 тысяч гривен и запретили заниматься организацией азартных игр..

Как сообщает ВСН, соответствующее решение принял Локачинский районный суд. Подпольный игровой зал обнаружили в помещении бывшего кафе "Рандеву". В обязанности подсудимого входило:

обеспечение доступа посетителей в помещение;

прием наличных;

предоставление специальных кодов доступа к программному обеспечению интернет-казино с симуляторами игровых автоматов;

ведение "черной бухгалтерии".

Полученные от игроков средства переводились на счета представителей игровых систем, где конвертировались в электронные баллы для совершения ставок.

Попались с поличным

Один из задокументированных эпизодов произошел 20 января 2021 года, когда обвиняемый принял деньги от двух посетителей (400 грн и 50 грн) и предоставил им доступ к игровым компьютерам. Показания против обвиняемого в суде также дал один из клиентов.

Результаты обысков

Во время обысков правоохранители изъяли:

11 системных блоков;

15 мониторов;

жесткие диски;

флеш-накопители;

периферийные устройства;

камеры наблюдения;

видеорегистраторы;

1980 гривен наличными.

Что решил суд

В судебном заседании мужчина вину не признал. Он утверждал, что не был администратором, а лишь ночевал в помещении после ссоры с отцом по приглашению другого человека. По его словам, денег он не принимал, а только "иногда помогал вносить записи в тетрадь".

Несмотря на это, суд оценил собранные доказательства и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины и назначил такое наказание:

штраф – 187 тыс. грн в доход государства;

в доход государства; лишение права заниматься организацией и проведением азартных игр (в частности, функционированием онлайн-заведений) сроком на 1 год .

. компенсация 22 667,80 грн расходов на проведение судебных экспертиз и конфискация в доход государства изъятых 1 980 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили Реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх. Человек в Украине, который в 2026 году решил на определенное время отказаться от азартных игр, может установить самоограничение без публичной огласки – данные о внесении в реестр не открыты: работодатели, знакомые, родственники и другие посторонние люди не могут проверить, есть ли там конкретное имя.