В Украине вынесли приговор администратору казино: что решил суд
На Волыни вынесли приговор а...
Источник: Национальная полиция
Развернуть
В Волынской области вынесли приговор администратору подпольного игорного заведения, которое функционировало в городе Владимир. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 187 тысяч гривен и запретили заниматься организацией азартных игр..
Как сообщает ВСН, соответствующее решение принял Локачинский районный суд. Подпольный игровой зал обнаружили в помещении бывшего кафе "Рандеву". В обязанности подсудимого входило:
- обеспечение доступа посетителей в помещение;
- прием наличных;
- предоставление специальных кодов доступа к программному обеспечению интернет-казино с симуляторами игровых автоматов;
- ведение "черной бухгалтерии".
Полученные от игроков средства переводились на счета представителей игровых систем, где конвертировались в электронные баллы для совершения ставок.
Попались с поличным
Один из задокументированных эпизодов произошел 20 января 2021 года, когда обвиняемый принял деньги от двух посетителей (400 грн и 50 грн) и предоставил им доступ к игровым компьютерам. Показания против обвиняемого в суде также дал один из клиентов.
Результаты обысков
Во время обысков правоохранители изъяли:
- 11 системных блоков;
- 15 мониторов;
- жесткие диски;
- флеш-накопители;
- периферийные устройства;
- камеры наблюдения;
- видеорегистраторы;
- 1980 гривен наличными.
Что решил суд
В судебном заседании мужчина вину не признал. Он утверждал, что не был администратором, а лишь ночевал в помещении после ссоры с отцом по приглашению другого человека. По его словам, денег он не принимал, а только "иногда помогал вносить записи в тетрадь".
Несмотря на это, суд оценил собранные доказательства и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины и назначил такое наказание:
- штраф – 187 тыс. грн в доход государства;
- лишение права заниматься организацией и проведением азартных игр (в частности, функционированием онлайн-заведений) сроком на 1 год.
- компенсация 22 667,80 грн расходов на проведение судебных экспертиз и конфискация в доход государства изъятых 1 980 грн.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили Реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх. Человек в Украине, который в 2026 году решил на определенное время отказаться от азартных игр, может установить самоограничение без публичной огласки – данные о внесении в реестр не открыты: работодатели, знакомые, родственники и другие посторонние люди не могут проверить, есть ли там конкретное имя.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение