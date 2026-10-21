Выиграли миллионы в лотерею и решили снова испытать удачу: что принес супругам билет за 4 доллара

Канадская супружеская пара Анджелина и Эдвард Ладо во второй раз за восемь лет выиграли крупный приз в лотерее, после джекпота в 2,5 миллиона долларов в 2018 году им посчастливилось выиграть еще 675 тысяч канадских долларов благодаря билету стоимостью 4 доллара. Семья выбрала единовременную выплату вместо еженедельных выплат в течение 25 лет и планирует направить деньги в первую очередь на оплату обучения своих детей в колледже.

Об этом пишет Live Now Fox. Несмотря на то, что ранее они уже выигрывали миллионы, супруги продолжали время от времени покупать лотерейные билеты.

На этот раз пара приняла участие в мгновенной лотерее, стоимость одного билета составляет всего 4 канадских доллара. Чтобы узнать результат, участнику нужно стереть специальный защитный слой. Именно такой билет принес семье очередной крупный выигрыш.

Когда Анджелина увидела результат, она сообщила о нем мужу, однако Эдвард сначала отнесся к словам жены с недоверием. Мужчина решил, что она просто разыгрывает его. Даже предыдущий опыт получения крупного джекпота не помог ему сразу поверить в то, что семье во второй раз так повезло. В конце концов супруги проверили билет и убедились, что никакой ошибки нет, они действительно стали победителями игры.

В 2018 году они уже становились победителями мгновенной лотереи, тогда семья получила значительно большую сумму – 2,5 миллиона канадских долларов. На этот раз сумма была меньше, но все равно составляла сотни тысяч долларов. Если сложить оба выигрыша, в общей сложности за эти годы семья получила 3 миллиона 175 тысяч канадских долларов. Сам Эдвард отмечает, что они с женой не тратят огромные суммы на лотереи. По его словам, в последнее время пара играет довольно умеренно.

Несмотря на то, что Анджелина и Эдвард уже во второй раз получили крупный лотерейный приз, они не планируют спешить с дорогостоящими покупками. Прежде всего супруги хотят использовать средства для помощи своим детям, которые учатся в колледже. По словам Эдварда, главное желание родителей – обеспечить детям возможность получить образование и создать хорошие финансовые условия для самостоятельной жизни.

В то же время супруги пока не определились, как потратят остальную часть выигрыша. Мужчина признался, что повторная победа стала для него настоящей неожиданностью. Даже имея опыт получения миллионного джекпота, он не был готов к тому, что удача снова улыбнется его семье.

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