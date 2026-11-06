Потратил 30 грн, а выиграл 120 тысяч: пенсионер из Киева рассказал о своей стратегии

69-летний пенсионер из Киева выиграл 120 тыс. грн, потратив на выигрышный лотерейный билет всего 30 грн. Семь чисел для комбинации система выбрала автоматически. Мужчина играет более 25 лет и придерживается собственного правила: на билеты старается тратить не более 100 грн.

Выигрышный билет он купил 26 октября в 10:35 в супермаркете на Берестейском проспекте. Все семь чисел – 07, 19, 47, 51, 68, 72 и 78 – совпали с выигрышной комбинацией розыгрыша КЕНО № 9330, сообщил лотерейный оператор.

Выигрыш составил 120 тыс. грн. В тот день мужчина приобрел еще два билета – с комбинациями из пяти и шести чисел.

Более 25 лет покупает лотерейные билеты

Киевлянин участвует в лотереях с 2001 года. Раньше он обычно покупал билеты на главпочтамте, а теперь выбирает разные точки продаж – где придется. Предпочитает бумажные билеты, онлайн не покупает.

За годы игры мужчина установил для себя лимит: на билеты старается тратить не более 100 грн. Иногда он превышал эту сумму, но после неудачных розыгрышей жалел о лишних расходах.

"Единственное правило – тратить на билеты не больше 100 грн. Бывало, что тратил и больше, но тогда жаль денег, если ничего не выиграл. А 100 гривен не так жалко", – пояснил пенсионер.

Как выбирает числа для игры

В день выигрыша в 120 тыс. грн система автоматически сформировала для мужчины комбинацию из семи чисел. Для билетов с пятью и шестью номерами он обычно выбирает числа сам.

Пенсионер просматривает результаты предыдущих розыгрышей. Половину чисел берет из тех, что уже выпадали, а остальные – из тех, которых давно не было в выигрышных комбинациях. Такой способ не гарантирует выигрыш и не меняет математическую вероятность выпадения чисел в следующем розыгрыше.

Мужчина считает, что комбинации из семи чисел лучше всего сочетают для него шансы на выигрыш и размер приза. Но на этот раз выигрышными стали числа, которые он сам не выбирал.

Как узнал о выигрыше и на что потратит деньги

Киевлянин проверяет результаты розыгрышей на сайте лотереи. Увидев, что в его комбинации совпало много чисел, сначала он не поверил. Проверил еще раз, посмотрел таблицу призов – и понял, что выиграл 120 тыс. грн.

"Смотрю выигрышные номера и сначала не могу поверить, что так много совпало. Проверяю еще раз и понимаю, что не просто много, а все! Потом смотрю таблицу выигрышей, вижу, что один игрок угадал семь номеров, и понимаю, что это я", – рассказал мужчина.

Раньше ему тоже случалось выигрывать деньги. Самый крупный предыдущий приз в этом году составил 8 тыс. грн. Были и меньшие выигрыши – по 1 тыс. и 500 грн.

120 тыс. грн пенсионер планирует потратить на детей и внуков. От лотерей он отказываться не собирается, но и дальше будет покупать билеты понемногу, придерживаясь привычного лимита.

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