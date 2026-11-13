Потратил 40 грн и выиграл больше 521 тысячи: какие футбольные прогнозы принесли деньги жителю Херсона

Житель Херсона выиграл в общей сложности 521 070 грн в лотерее "Спортпрогноз", потратив на ставку всего 40 грн. Основной приз составил 520 тыс. грн, а еще 1070 грн он получил за три дополнительные выигрышные комбинации.

Ставку мужчина зарегистрировал в пункте на проспекте Независимости, сообщил оператор лотереи "М.С.Л". Отмечается, что это уже восьмой сорванный джекпот "Спортпрогноза" в 2026 году и 353-й за всю историю игры.

Какие футбольные матчи помогли сорвать джекпот

Среди матчей, оказавшихся решающими для выигрышной системы, были игра юношеских сборных Украины и Израиля, а также встреча английских клубов "Бристоль Роверс" и "Рединг".

Украинская команда победила со счетом 3:2, отыгравшись после того, как уступала 1:2. "Бристоль Роверс" также избежал поражения: после отставания 0:2 команда завершила матч вничью 2:2.

Именно ничья в матче "Бристоль Роверс" – "Рединг" стала самым неожиданным результатом тиража: на такой исход пришлось лишь 16% прогнозов участников.

Как ставка за 40 грн принесла более полумиллиона

Житель Херсона выбрал систему, которая состояла из 10 одиночных прогнозов и двух пар с двойным вариантом. В последних он предположил, что первая команда либо победит, либо сыграет вничью, то есть исключил только победу соперника.

Благодаря двум таким парам образовались четыре варианта прогнозов. И все они оказались выигрышными: в одном совпали все 12 результатов, в двух – по 11, еще в одном – 10.

Именно за точное угадывание всех 12 результатов мужчина получил джекпот в 520 тыс. грн. Дополнительные совпадения принесли еще 1070 грн: дважды по 498 грн за 11 правильных прогнозов и 74 грн за 10.

Предыдущий крупный выигрыш в этой лотерее достался жителю Полтавы. В октябре он получил 560 тыс. грн, потратив на прогнозы всего 20 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее четверо друзей выиграли рекордные $63,2 млн. До этого они создали общий чат "Manifesting Millions" ("Притягиваем миллионы"), в котором договаривались об участии в лотерее.