Забытая на столе бумажка сделала женщину миллионершей: как ей удалось сорвать джекпот в лотерее

В США 61-летняя женщина выиграла 1 млн долларов благодаря лотерейному билету за 10 долларов, который она купила, когда ходила за продуктами, и случайно забыла проверить до следующего дня. Победительница выбрала единовременную выплату в размере примерно 693 тысяч долларов и планирует потратить деньги на ремонт дома и открытие сберегательных счетов для своих внуков.

Об этом пишет People. История началась во время обычного посещения супермаркета: среди прочих покупок женщина решила приобрести скретч-билет мгновенной лотереи.

Его стоимость составляла всего 10 долларов, на тот момент она даже не подозревала, что именно эта небольшая покупка вскоре принесет ей огромные деньги. Вернувшись домой, американка положила лотерейный билет на стол. Однако сразу проверять его не стала, более того, среди повседневных дел она вообще забыла, что купила его.

Таким образом, билет с главным призом в миллион долларов пролежал у нее дома почти сутки, пока владелица даже не догадывалась о своем выигрыше. Только на следующий день, во второй половине дня, женщина случайно заметила его на столе.

Она решила наконец проверить покупку, села и начала стирать защитный слой, под которым скрывались результаты игры. Именно тогда обычный день превратился в один из самых запоминающихся в ее жизни. Когда американка стерла защитное покрытие билета, перед ней появилась сумма, в которую было трудно поверить. На билете было указано, что она выиграла $1 млн.

Реакция женщины была мгновенной: от неожиданности и волнения она начала громко кричать, чем привлекла внимание мужа. Сначала женщина не могла поверить своим глазам. Ведь еще несколько минут назад она даже не помнила о существовании лотерейного билета, а теперь держала в руках бумажку, обещавшую ей миллион долларов.

Американка сразу же сообщила мужу о том, что произошло. В то же время супруги не спешили праздновать, поскольку хотели убедиться, что выигрыш настоящий. По словам победительницы, даже после проверки билета осознать масштаб происходящего оказалось непросто. Женщина призналась, что окончательно поверит в свое неожиданное богатство только тогда, когда деньги поступят на ее банковский счет.

После того как выигрыш был подтвержден, 61-летняя американка обратилась в головной офис, чтобы оформить получение приза. Однако вместо объявленного миллиона долларов женщина решила получить примерно 693 тысячи долларов. Причина заключается в особенностях выплаты крупных лотерейных выигрышей в США.

Победителям некоторых лотерей предлагают выбрать один из двух способов получения приза – забрать деньги единовременно или получать выплаты частями в течение длительного периода. В первом случае сумма обычно меньше объявленного главного приза. Зато победитель получает возможность распоряжаться значительной частью средств сразу, не дожидаясь будущих выплат.

После подтверждения выигрыша американка рассказала, что уже имеет конкретные планы относительно полученных денег. Причем среди ее первоочередных желаний нет дорогих автомобилей, драгоценностей или роскошных путешествий. Прежде всего 61-летняя победительница хочет сделать ремонт в собственном доме.

Вторая важная цель касается будущего ее семьи. Женщина планирует открыть сберегательные счета для каждого из своих внуков и положить на них часть выигранных средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители завершили расследование по делу о незаконной организации и проведении азартных игр в Хмельницкой области. В результате в суд были переданы дела двух жительниц региона, которые независимо друг от друга организовали игорные заведения в городах Красилов и Волочиск.