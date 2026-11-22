Благодаря лотерее сможет осуществить общую мечту с невестой: какой джекпот сорвал счастливчик

Житель канадского Камлупса Ноа Ф. выиграл в мгновенную лотерею более 500 тысяч канадских долларов (около 350 тысяч долларов США), проверив билет за утренним кофе. Самое интересное, что победитель не планирует тратить весь выигрыш на роскошь, часть денег он хочет направить на медовый месяц с невестой, а остальное – на совместное будущее после свадьбы.

Об этом пишет CASTANET со ссылкой на пресс-релиз Британско-Колумбийской лотерейной корпорации (BCLC). Билет мужчина купил в обычном магазине, после покупки он не ожидал, что именно этот лотерейный билет принесет ему такую значительную сумму.

О выигрыше Ноа узнал в субботу утром дома: мужчина пил кофе и решил проверить результат через мобильное приложение. Увидев сообщение о выигрыше, он сразу поделился новостью со своей невестой.

Она также решила самостоятельно отсканировать билет, чтобы убедиться, что результат не ошибочный. Однако повторная проверка подтвердила победу. "Она была шокирована и тоже не могла в это поверить", – рассказал Ноа представителям лотерейной корпорации.

Для пары выигрыш стал особенно приятной новостью накануне важного события. Ноа и его невеста планируют пожениться в следующем году, поэтому часть полученных денег мужчина хочет направить на организацию медового месяца.

При этом победитель пока не определился со всеми планами по использованию полумиллиона долларов. Он отметил, что помимо путешествия после свадьбы деньги должны помочь паре построить совместное будущее. Конкретный бюджет на медовый месяц или направление поездки мужчина пока не назвал. Также он не сообщил, какую именно часть выигрыша готов потратить на отдых.

Выигрыш канадца связан с дополнительной игрой Extra, которую можно приобрести вместе с билетом Lotto Max. Она дает участникам возможность получить отдельный приз, независимый от основного розыгрыша. Именно благодаря участию в этой дополнительной категории билет Ноа Ф. принес ему 500 тысяч канадских долларов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, житель Херсона выиграл в общей сложности 521 070 грн в лотерее "Спортпрогноз", потратив на ставку всего 40 грн. Основной приз составил 520 тыс. грн, а еще 1070 грн он получил за три дополнительные выигрышные комбинации.