Второй раз выиграла $100 тисяч в одной лотерее: кому счастливица решила отдать свои деньги

Американка во второй раз за примерно год выиграла 100 тысяч долларов в той же лотерее, купив билет всего за 20 долларов, а после уплаты налогов со второго приза получила 72 016 долларов. Если первый выигрыш женщина в основном потратила на помощь четырем внукам, то теперь планирует направить большую часть денег на себя и мужа, в частности на двухнедельный пляжный отдых.

Об этом пишет Lottery Post. Сама женщина не скрывает восторга, однако убеждена, что никакого секрета ее успеха нет – ей просто повезло.

Второй крупный выигрыш Лу-Энн Чико получила после обычного посещения супермаркета. Женщина отправилась за продуктами в магазин и решила купить лотерейный билет. Ее выбор снова пал на мгновенную лотерею, которая уже однажды принесла ей крупный денежный приз.

Стоимость одного билета составляет 20 долларов. Участники могут сразу проверить результат, стернув защитный слой на карточке. Именно таким образом американка узнала, что во второй раз выиграла 100 тысяч долларов. Особенно удивительным для нее стало то, что предыдущий выигрыш на такую же сумму она получила в августе 2025 года.

То есть примерно за год женщина дважды стала обладательницей одного из крупнейших призов в той же лотерее. По словам победительницы, во второй раз она испытала даже более сильные эмоции, чем после первой победы. Общая номинальная сумма двух ее крупных выигрышей составляет 200 тысяч долларов. В то же время фактически полученные средства меньше из-за обязательного налогообложения призов.

После первого крупного выигрыша Лу-Энн Чико уже стала известна среди местных жителей. Однако вторая победа вызвала еще большее удивление. По словам американки, знакомые не могли поверить, что ей снова удалось выиграть 100 тысяч долларов в той же игре.

Некоторые даже переспрашивали, не речь ли идет о ее предыдущем выигрыше. В ответ она объясняла, что предыдущая победа была в прошлом году, а теперь ей действительно удалось повторить успех. Впоследствии местные жители начали в шутку просить американку поделиться своим везением.

По словам Чико, некоторые люди хотели, чтобы она потерела им руки на удачу. Другие просили дать денег на покупку лотерейных билетов, надеясь повторить ее результат. Однако победительница отказывалась выполнять такие просьбы. Она подчеркивала, что не владеет никаким особым способом выигрывать в лотерею, а обе победы стали результатом случайности.

После первого выигрыша в августе 2025 года Лу-Энн Чико решила потратить значительную часть денег на поддержку своей семьи. В первую очередь она помогла четырем внукам. По словам победительницы, дети до сих пор получают от нее финансовую помощь.

Однако после второй победы американка решила изменить подход к распределению средств. На этот раз она хочет потратить большую часть выигрыша на себя и мужа. В частности, супруги планируют устроить двухнедельный отдых на пляже.

В то же время она не собирается полностью отказываться от поддержки внуков. Часть нового выигрыша американка также планирует передать семье, однако суммы будут меньше, чем после первой победы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, игрок из Львова приобрел онлайн-билет в лотерею за 240 грн и выиграл в общей сложности 343 458 грн, угадав пять из шести номеров и дополнительно получив 250 тыс. грн в рамках супер-розыгрыша. Отмечается, что это уже второй случай, когда мужчине удалось угадать пять номеров, а после нынешней победы он планирует продолжить играть и попытаться сорвать джекпот.