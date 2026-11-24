Сыграла впервые и сразу сорвала джекпот: студентка из Тернополя скрывает приз от родни

18-летняя студентка из Тернополя выиграла 200 тыс. грн в мгновенную лотерею, купив билет всего за 20 грн. Для Анастасии это была первая попытка. Сначала девушка даже не поняла, что выиграла такую значительную сумму: подумала, что на билете указано 200 грн. Теперь о неожиданном призе знают в магазине, где она работает, а родным студентка пока ничего не рассказывала.

Об истории победительницы сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.". Анастасия учится на стоматолога и подрабатывает в сетевом супермаркете.

Во время работы она неоднократно видела, как покупатели выбирают лотерейные билеты и получают выигрыши. В конце концов девушка решила и сама попытать удачу.

14 ноября она купила свой первый билет мгновенной лотереи. Он стоил всего 20 грн, а выигрыш составил 200 тыс. грн. По словам Анастасии, в тот день это событие стало чуть ли не единственной приятной неожиданностью за день.

Однако настоящий размер приза студентка заметила не сразу. Сначала она решила, что выиграла 200 грн.

"Сначала я подумала, что это 200 грн, а не 200 000 грн, и отложила билет", – рассказала победительница.

Позже во время телефонного разговора с руководителем магазина девушка еще раз посмотрела на билет и наконец поняла, что выиграла в тысячу раз больше, чем сначала подумала. Именно руководитель стал первым человеком, который узнал о ее крупном выигрыше.

Родителям и другим родственникам Анастасия пока не рассказывала о 200 тыс. грн. На что именно потратит деньги, студентка тоже еще не решила. Несмотря на то, что это был ее первый опыт участия в лотерее, девушка планирует и дальше покупать билеты.

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