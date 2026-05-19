Суд в Украине отменил штраф по микрокредиту для ветерана с игроманией: какую сумму заплатит

Украинский суд частично отменил начисления со стороны микрофинансовой организации (МФО) для участника боевых действий с игровой зависимостью. Суд освободил его от уплаты штрафов, так как в стране военное положение, но разрешил взыскать основную сумму с процентами и комиссией.

Соответствующее решение принял Чернобаевский районный суд Черкасской области рассмотрел. Это значит, шр статус участника боевых действий и пребывание в Реестре игроманов не освобождают от возврата долга.

Что произошло

В июне 2025 года Олег Саюн заключил электронный договор с МФО и получил двумя траншами 6000 грн под 1% в день .

. Деньги мужчина вовремя не вернул, поэтому на начало 2026 года его долг с процентами, комиссиями и неустойкой вырос до 19 890 грн.

Но, как заявил его адвокат, в 2022 году Саюн воевал, что крайне негативно повлияло на его психологическое состояние, а он страдает игровой зависимостью и официально внесен в Реестр лиц с ограниченным доступом к азартным играм – ограничение действует до августа 2026 года. Поэтому выдача кредита безработному лицу в уязвимом состоянии с подтвержденной зависимостью нарушает принцип ответственного кредитования, а сам договор является кабальным.

Решение суда

Судья удовлетворил иск лишь частично, установив: факт получения денег подтвержден, поэтому тело кредита и проценты вернуть придется. Но во взыскании штрафов суд отказал по двум причинам:

во время военного положения и в течение 30 дней после его завершения заемщики освобождаются от уплаты неустойки за просрочку кредитов ;

; компания безосновательно удвоила одну из комиссий – суд это обнаружил и отказал во взыскании лишнего.

В итоге вместо почти 20 000 грн с Саюна взыскали 15 810 грн: 6 000 – тело кредита, 9 270 – проценты, 540 – комиссия. В остальном – отказано.

Статус участника боевых действий и пребывание в Реестре игроманов не освобождают от возврата долга. Но законодательство о военном положении – реальную защиту от "драконовских" штрафов микрофинансовых организаций.

