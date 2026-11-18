Українця судитимуть за азартні ігри на кордоні із Польщею: що відомо про мережу

Українські правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо учасника злочинного угрупування, яке організувало роботу мережі нелегальних гральних залів на Львівщині – фактично на кордоні із Польщею. Матеріали щодо нього було виділено в окреме кримінальне провадження.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки. Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, вчинена організованою групою).

Що відомо про нелегальну мережу

Троє організаторів налагодили підпільний азартний бізнес із лютого 2023 року по листопад 2024 року. Для ведення незаконної діяльності вони орендували нежитлові приміщення у місті Мостиська та селі Шегині, а для роботи найняли адміністраторів та інших спільників. Слід зазначити, що безпосередньо у Шегинях розташовано один із пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Організатори та виконавці діяли всупереч профільному закону, який прямо забороняє проведення азартних ігор без відповідної державної ліцензії.

Як діяли підпільні гральні зали

Клієнт передавав готівку адміністратору-касиру безпосередньо в залі.

безпосередньо в залі. Адміністратор поповнював віртуальний баланс та видавав гравцеві спеціальний код доступу .

та видавав гравцеві . Відвідувач грав на комп’ютері в онлайн-симулятори гральних автоматів .

. Програні кошти залишалися організаторам, а у разі виграшу касир видавав гроші готівкою.

Нові правила кібербезпеки для азартних ігор в Україні

Міністерство цифрової трансформації зобов'язало організаторів азартних ігор та операторів лотерейтерміново привести свої системи інформаційної безпеки у відповідність до нових мінімальних вимог. Причому бізнесам дозволили застосовувати посилені безпекові заходи, але не менші за ухвалені.

Головна особливість нових правил – повна відсутність перехідного періоду, тобто усі суб'єкти ринку мають дотримуватися визначених стандартів вже зараз. Експерти радять операторам азартних ігор та лотерей негайно вжити першочергових заходів:

сформувати та перевірити внутрішню таблицю встановлених безпекових порогів;

повністю узгодити кадрові процедури зі службою ІТ для миттєвого відкликання прав доступу звільнених осіб;

переглянути та оновити чинні договори з ІТ-підрядниками й аутсорсерами з урахуванням нових часових рамки реагування.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Львівській області засудили місцеву мешканку, яка брала мікропозики і витрачала кошти на ставки в онлайн-казино та особисті покупки. Щоб не повертати борг, вона вигадала історію про шахрайське використання її персональних даних.