Археологи розкопали "античний Лас-Вегас" у Франції: що виявили під землею

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Україна ризикує втратити розвіддані та зброю з США: наскільки це катастрофічно? Мельник поділився оцінкамиУкраїна ризикує втратити розвіддані та зброю з США: наскільки це катастрофічно? Мельник поділився оцінкамиДонецьк сьогодні"У будинках розруха, а дикі звірі вже обживають "столицю": окупанти підготували низку "сюрпризів" для підконтрольної їм частини Донбасу"Чинити опір чи здатися": Зеленський зіткнувся з дилемою через тиск Трампа – Politico"Чинити опір чи здатися": Зеленський зіткнувся з дилемою через тиск Трампа – PoliticoНайдобріші люди за знаком зодіаку, які завжди прийдуть на допомогуНайдобріші люди за знаком зодіаку, які завжди прийдуть на допомогуРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюІлюстрація - відключення світла в УкраїніРФ змінила тактику ударів по енергетиці: які регіони України можуть залишитися без світла"Усе своє життя вона присвятила дітям": у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. Фото"Усе своє життя вона присвятила дітям": у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. ФотоКличко відвідав водопровідну насосну станцію "Київводоканалу". ФотоКличко відвідав водопровідну насосну станцію "Київводоканалу". Фото

Археологи розкопали "античний Лас-Вегас" у Франції: що виявили під землею

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 879
Розкопки давнього поселення Гран у Франції. Ілюстрація
Розкопки давнього поселення Гран у Франції. Ілюстрація. Джерело: Wikimedia, Sites de Grand et Domremy-la-Pucelle / Facebook

У Франції археологи виявили понад 1000 гральних кісток часів Римської імперії. Знахідки можуть свідчити, що в давньому місті Гран було місце для азартних ігор. Кістки лежали біля невеликої будівлі, призначення якої досі невідоме: тут могли їх виготовляти, грати в них або проводити ритуали. Тому дослідники припускають, що в поселенні міг існувати своєрідний "античний Лас-Вегас".

Про знахідку повідомили археологи, які досліджують давнє поселення Гран у департаменті Вогези на північному сході Франції, пише Arkeonews. Розкопки тут тривають із 2022 року.

Що знайшли археологи під землею

У центрі уваги дослідників – невелика споруда розміром приблизно 4,5 на 3,8 метра. Її виявили під час розкопок у 2023-2024 роках, неподалік від давньої дороги. Стіни будівлі розписали: на жовтій основі збереглися червоні елементи.

Поруч археологи знайшли багато гральних кісток. Три з них лежали просто у фундаменті споруди. Загалом на цій ділянці виявили понад 1000 таких предметів – це одна з найбільших відомих колекцій гральних кісток римського періоду.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 948
В Україні судитимуть співробітницю підпільного казино: де діяв заклад
icon 948
В Україні судитимуть співробітницю підпільного казино: де діяв заклад
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 21
"Атлетіко" зіграє з МЮ: букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів
icon 21
"Атлетіко" зіграє з МЮ: букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 615
Хто виграє "групу" Лігу чемпіонів: букмекери оцінили шанси "Шахтаря"
icon 615
Хто виграє "групу" Лігу чемпіонів: букмекери оцінили шанси "Шахтаря"
Античні гральні кістки

Античні гральні кістки. Джерело: Sites de Grand et Domremy-la-Pucelle / Facebook

Кістки виготовляли з решток великої рогатої худоби та овець. На гранях помітні характерні позначки – невеликі подвійні кола, які іноді заповнювали воском і деревним вугіллям. Числа розташовували за поширеною схемою: значення на протилежних гранях у сумі давали сім.

Поблизу також знайшли уламки кераміки, рештки тварин, цвяхи від взуття, бронзові монети, фібули та голки з вушком. Археологи ще не з’ясували, для чого використовували будівлю. Можливо, тут виготовляли гральні кістки або збиралися гравці. 

Інша версія – ділянка мала релігійне призначення. На це вказують фрагменти кам’яного вівтаря та невеликої святині, знайдені неподалік. Серед монет є й ті, на яких зображено Фортуну – римську богиню удачі.

Дослідники звернули увагу на прямокутну яму. Вона могла слугувати місцем для дерев’яної посудини. Приблизно за 20 метрів від ями проходив водний канал. Поруч знайшли залізні обручі, якими могли з’єднувати дерев’яні труби.

У римську добу Гран був значним галло-римським центром площею понад 70 гектарів. Поселення мало розвинену інфраструктуру та громадські споруди, що вирізняли його серед багатьох інших давніх населених пунктів.

Серед найпомітніших споруд – амфітеатр завдовжки близько 148 метрів, який міг вмістити понад 17 тисяч глядачів. У місті також знайшли мозаїку площею приблизно 232 квадратні метри та святилище Аполлона Граннуса – божества, пов’язаного з лікуванням. Масштаб поселення пояснює, чому археологи вважають Гран важливим осередком життя в римській Галлії. 

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом у сучасному Лас-Вегасі майже завершено будівництво оригінального супер-казино. Будівля отримала незвичну форму.

Схожі теми
Франціяархеологіяазартні ігриІсторія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись