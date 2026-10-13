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"Атлетіко" зіграє з МЮ: букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
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"Атлетіко" зіграє з МЮ
"Атлетіко" зіграє з МЮ. Джерело: УЄФА

На думку букмекерів, іспанський "Атлетіко" є фаворитом у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти англійського "Манчестер Юнайтед". На перемогу "матрацників" встановлено коефіцієнт 1.93, тоді як для "червоних дияволів" він становить 4.20.

На нічию, за даними vbet, встановлено коефіцієнт 3.84. Тобто букмекери більше вірять у мирний результат поєдинку, ніж у перемогу "МЮ".

''Атлетіко'' є фаворитом у матчі проти ''Манчестер Юнайтед''

"Атлетіко" є фаворитом у матчі проти "Манчестер Юнайтед". Джерело: vbet

Водночас, найімовірнішим рахунком матчу, за даними фахівців, є 1:1, на який встановлено коефіцієнт 5.30. А крім того:

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  • 2:1 (перемога "Атлетіко") – 7.80;
  • 1:0 (перемога "Атлетіко") – 8.30;
  • 2:0 (перемога "Атлетіко") – 11.00.

Найменш імовірними експерти вважають рахунки 4:4 та 5:5. Для них встановлено коефіцієнт 301.00.

Матч відбудеться 13 жовтня на полі "Атлетіко". Початок – 22:00.

Найбільш ймовірним рахунком матчу, за даними фахівців, є 1:1

Найбільш ймовірним рахунком матчу, за даними експертів, є 1:1. Джерело: vbet

Після 1 туру "МЮ" посідає 4-те місце в турнірній таблиці. У нього 3 очки та різниця м'ячів – 4:0.

"Атлетіко" з 0 очками посідає 25-те місце. Різниця м’ячів – 1:2.

Усі матчі 2-го туру загального етапу Ліги чемпіонів

Усі матчі 2-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Джерело: terrikon.com

Як повідомляв OBOZ.UA, після 1-го туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитом етапу іспанський "Реал". Український "Шахтар" же – лише 31-й у списку претендентів на перемогу.

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