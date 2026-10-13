"Атлетіко" зіграє з МЮ: букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів

На думку букмекерів, іспанський "Атлетіко" є фаворитом у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти англійського "Манчестер Юнайтед". На перемогу "матрацників" встановлено коефіцієнт 1.93, тоді як для "червоних дияволів" він становить 4.20.

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На нічию, за даними vbet, встановлено коефіцієнт 3.84. Тобто букмекери більше вірять у мирний результат поєдинку, ніж у перемогу "МЮ".

Водночас, найімовірнішим рахунком матчу, за даними фахівців, є 1:1, на який встановлено коефіцієнт 5.30. А крім того:

2:1 (перемога "Атлетіко") – 7.80;

1:0 (перемога "Атлетіко") – 8.30;

2:0 (перемога "Атлетіко") – 11.00.

Найменш імовірними експерти вважають рахунки 4:4 та 5:5. Для них встановлено коефіцієнт 301.00.

Матч відбудеться 13 жовтня на полі "Атлетіко". Початок – 22:00.

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Після 1 туру "МЮ" посідає 4-те місце в турнірній таблиці. У нього 3 очки та різниця м'ячів – 4:0.

"Атлетіко" з 0 очками посідає 25-те місце. Різниця м’ячів – 1:2.

Як повідомляв OBOZ.UA, після 1-го туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитом етапу іспанський "Реал". Український "Шахтар" же – лише 31-й у списку претендентів на перемогу.

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