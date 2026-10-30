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Азартні гравці в країні ЄС зможуть повернути гроші, які програли у онлайн-казино: деталі рішення суду

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
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Ілюстрація - гральні карти на ноутбуці
В Німеччині ухвалили рішення важливе для усієї гемблінг-індустрії. Джерело: Pixabay

Громадянам Німеччини дозволили вимагати від гемблінг-операторів повного відшкодування коштів, програних в онлайн-казино та на віртуальних слотах. Позови вони можуть подавати лише за періоди, коли така діяльність була в країні заборонена.

Як повідомляє DW, рішення німецьких судів спирається на прецедентну практику Суду Європейського Союзу (CJEU). Це створює правову основу для потенційно мільярдних компенсацій.

Що передувало

До 2021 року онлайн-казино та електронні гральні автомати у Німеччині були суворо заборонені. Попри це, численні міжнародні оператори (зокрема зареєстровані на Мальті) активно надавали послуги німецьким користувачам, посилаючись на свої європейські ліцензії.

Судовий прорив відбувся після того, як Вищий земельний суд Штутгарта задовольнив позов гравця проти компанії Tipico Games, зобов'язавши оператора повернути близько 10 000 євро програшу. Суд роз'яснив: оскільки компанія діяла без національної німецької ліцензії, усі фінансові транзакції та прийняті ставки не мали під собою належної правової підстави. Відповідно, зароблені компанією кошти підлягають поверненню позивачам.

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Верховний суд ЄС (CJEU) додатково підтвердив, що наявність ліцензії в одній із країн Євросоюзу не дає компаніям права порушувати національне законодавство та заборони інших держав-членів.

Що буде далі

Це рішення спричинило хвилю цивільних позовів по всій Німеччині. Юридичні компанії за підтримки спеціалізованих фондів судового фінансування масово об'єднують справи постраждалих гравців, які втратили від кількох тисяч до сотень тисяч євро.

Експерти порівнюють нинішній бум позовів проти гемблінг-індустрії з масштабним дизельним скандалом, наголошуючи, що юридичний маятник у Німеччині остаточно хитнувся на бік захисту прав споживачів та осіб, які постраждали від лудоманії.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, ЄС розглядає податок на азартні ігри як одне з потенційних нових джерел доходів бюджету на 2028-2034 роки, а Польща закликала серйозно поставитися до цієї ідеї. За попередніми оцінками, збір з онлайн-гемблінгу може приносити Євросоюзу 2-4 млрд євро на рік, але конкретної ставки та механізму оподаткування поки немає.

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Німеччинаазартні ігри
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