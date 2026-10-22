"Борнмут" зіграє з "Міланом": букмекери назвали фаворита центрального матчу Ліги Європи

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Багатьом людям вирвали серце": Зеленський пояснив, як геноцид проти українців у Бучі вплинув на переговорну позицію України"Багатьом людям вирвали серце": Зеленський пояснив, як геноцид проти українців у Бучі вплинув на переговорну позицію УкраїниСвітоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в ТокіоСвітоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в ТокіоІлюстративне зображення. Жінка із свічкою як ілюстрація відключення світла.Українців попередили про відключення світла 23 жовтня: який режим діятимеРосія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родинаРосія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родинаВолодимир Путін"Вбив тисячі людей": у Британії різко відреагували на слова Віткоффа про "гуманіста" ПутінаРосійські окупанти вбили кандидата в майстри спорту та призера чемпіонатів України із самбоРосійські окупанти вбили кандидата в майстри спорту та призера чемпіонатів України із самбоІлюстрація – бухгалтер робить звіт, бізнес в Україні.В Україні можуть закритися до 20% ресторанів: які нові вимоги мають виконати закладиПутін поставив "головну мету" для РФ і став посміховиськом для російських уболівальниківПутін поставив "головну мету" для РФ і став посміховиськом для російських уболівальниківЧисельність населення України знову скоротилася: в Інституті демографії назвали цифри і причиниЧисельність населення України знову скоротилася: в Інституті демографії назвали цифри і причиниУкраїнська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. ФотоУкраїнська красуня-чемпіонка вийшла заміж за рекордсмена України з легкої атлетики. Фото

"Борнмут" зіграє з "Міланом": букмекери назвали фаворита центрального матчу Ліги Європи

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
351
"Борнмут" зіграє з "Міланом"
"Борнмут" зіграє з "Міланом". Джерело: УЄФА

У центральному матчі 3 туру загального етапу Ліги Європи зіграють англійський "Борнмут" та італійський "Мілан". На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є англійці – на їхню перемогу діє коефіцієнт 1.89. На перемогу "россонері" встановлено коефіцієнт 4.10.

На нічию, за даними vbet, діє коефіцієнт 4.00. Тобто букмекери більше вірять у мирний результат поєдинку, ніж у перемогу "Мілана".

Борнмут – фаворит у матчі проти Мілана

Борнмут – фаворит у матчі проти Мілана. Джерело: vbet

Водночас, за даними фахівців, найімовірнішим рахунком матчу є 1:1, на який діє коефіцієнт 5.50. Крім того:

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
120
Купила білет в останню хвилину й виграла $100 млн: жінка подумала, що її жорстоко розігрують
120
Купила білет в останню хвилину й виграла $100 млн: жінка подумала, що її жорстоко розігрують
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
1,5 т.
У США директор гарячої лінії допомоги лудоманам вкрав $1,4 млн через азартні ігри
1,5 т.
У США директор гарячої лінії допомоги лудоманам вкрав $1,4 млн через азартні ігри
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
6,4 т.
Купив білет дорогою додому й виграв: як українець дізнався про приз у 190 тис. грн
6,4 т.
Купив білет дорогою додому й виграв: як українець дізнався про приз у 190 тис. грн
  • 1:0 (перемога "Борнмута") – 6.90;
  • 2:1 (перемога "Борнмута") – 8.10;
  • 2:0 (перемога "Борнмута") – 9.80.

Найменш імовірним фахівці вважають рахунок 5:5. На нього встановлено коефіцієнт 401.00.

Гра відбудеться 22 жовтня на полі "Борнмута". Початок – 22:00.

Найімовірнішим рахунком матчу є 1:1

Найімовірнішим рахунком матчу є 1:1. Джерело: vbet

Після 2 турів "Борнмут" посідає 5 місце в турнірній таблиці. У нього 6 очок і різниця м’ячів – 5:1.

"Мілан" має 3 очки й посідає 16 місце. Різниця м’ячів – 4:2.

Усі матчі загального 3-го туру Ліги Європи

Усі матчі загального 3 туру Ліги Європи. Джерело: terrikon.com

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, менш ніж за місяць до вручення головної індивідуальної нагороди у футболі – "Золотого м’яча" – головним фаворитом на її отримання, на думку букмекерів, є гравець "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль. Він же вважався головним претендентом на нагороду і у вересні.

Схожі теми
Ліга ЄвропиФутболБорнмутМіланбукмекери
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел