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Чек на заправці привів до мільйонного виграшу: як студенту вдалось зірвати джекпот в лотереї

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
93
Лотерейні квитки. Ілюстрація
Лотерейні квитки. Ілюстрація. Джерело: loterie-nationale.be

Американець приїхав заправити автомобіль, але через те, що йому не надрукували чек, зайшов до магазину й купив лотерейний білет за $3 – він приніс йому $2 млн (після податків залишилося $1,44 млн). Тепер студент планує купити батькові автомобіль Cadillac і зізнається, що Геловін, під час якого відбувся виграш, назавжди став його улюбленим святом.

Про це пише NC Education Lottery. Історія Брема Данью розпочалася у п'ятницю, коли він заїхав на автозаправну станцію, щоб заправити автомобіль.

Після оплати чоловік очікував отримати чек, однак той не роздрукувався. Через цю невелику незручність йому довелося зайти всередину магазину при заправці. Саме там американець вирішив скористатися нагодою та придбати лотерейний білет. На покупку він витратив лише $3, навіть не підозрюючи, що випадкове рішення може змінити його фінансове становище.

Щасливий квиток чоловік придбав у магазині Sam’s Mart, розташованому на шосе у місті Гаррісбург. Хоча сам Данью проживає в Конкорді, саме ця покупка стала для нього однією з найважливіших у житті. Виграш визначили за результатами розіграшу, який відбувся в суботу, 31 жовтня 2026 року, на Геловін.

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Під час розіграшу Брем Данью вгадав номери всіх п'яти білих куль, це принесло йому базовий приз у розмірі $1 млн. Однак на цьому удача не закінчилася, адже чоловік також обрав додаткову опцію, яка збільшує суму окремих виграшів. Завдяки цьому вибору його приз подвоївся – замість $1 млн американець отримав право на $2 млн. Тобто додаткова опція фактично принесла йому ще один мільйон.

Коли Данью перевірив результати розіграшу, він не міг повірити власним очам. За його словами, несподівана звістка настільки його приголомшила, що він навіть упав від здивування. Сам чоловік навчається в коледжі та здобуває освіту за спеціальністю "Цивільне будівництво". Тепер до його звичайного студентського життя додалася зовсім інша подія – отримання багатомільйонного виграшу.

У понеділок Брем Данью прибув до головного офісу лотереї, щоб офіційно оформити отримання призу. Однак, як це часто буває з великими виграшами в американських лотереях, фактична сума виявилася меншою за заявлені гроші. Після утримання обов'язкових федеральних податків і податків штату на рахунок переможця надійшло 1 440 201 долар.

Чоловік розповів, що частину виграшу планує витратити на придбання автомобіля Cadillac для свого батька. Таким чином, одним із перших рішень після отримання мільйонів стане не покупка для себе, а дорогий подарунок близькій людині. Історія переможця набула особливого символізму ще й через дату розіграшу. Він виграв гроші на Геловін і тепер жартує, що це свято стало його улюбленим.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, 69-річний пенсіонер із Києва виграв 120 тис. грн, витративши на переможний лотерейний білет лише 30 грн. Сім чисел для комбінації система обрала автоматично. Чоловік грає понад 25 років і дотримується власного правила: на білети намагається витрачати не більш як 100 грн.

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