Де Брюйне повертається до "Манчестер Сіті": названо фаворита одного з головних матчів ЛЧ
В одному з центральних матчів 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" прийматиме "Наполі", за який виступає колишній лідер містян Кевін де Брюйне. На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є англійська команда – причому явним: на її перемогу діє коефіцієнт 1.26, тоді як для неаполітанців він становить 9.40.
На нічию, за даними vbet, діє коефіцієнт 6.20. Тобто такий результат матчу хоч і вважається малоймовірним, але все ж у нього вірять більше, ніж у перемогу італійців.
Водночас найімовірнішим рахунком букмекерам видається 1:0 на користь МС – на нього діє коефіцієнт 8.20. А крім того:
- 2:0 (перемога МС) – 8.30;
- 3:1 (перемога МС) – 8.70;
- 3:0 (перемога МС) – 8.90.
Найменш імовірними вважаються рахунки 4:4 і 5:5. Для них діє коефіцієнт 351.00.
Матч відбудеться 24 листопада на полі "Манчестер Сити". Початок – 22:00.
У перших 4-х матчах МС набрав 9 очок. У цієї команди:
- 7-ме місце в таблиці;
- 3 перемоги;
- 0 нічиїх;
- 1 поразка;
- 12 забитих голів;
- 7 пропущених.
"Наполі" має 3 очки. У нього:
- 27 місце;
- 1 перемога;
- 0 нічиїх;
- 3 поразки;
- 6 забитих голів;
- 11 пропущених.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас після 4 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 28-й у списку претендентів на перемогу.