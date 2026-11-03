Десятеро сусідів одночасно стали лотерейними мільйонерами: на що переможці витратять гроші

Десятеро мешканців однієї вулиці в британському селі Кетсфілд виграли в місцеву лотерею та разом отримали 1 млн фунтів (приблизно $1,3 млн) – кожному дісталося по 83 333 фунти (близько $110 тис.), а власнику двох виграшних квитків – удвічі більше. Переможці планують витратити гроші на подорожі, весілля, ремонт будинку та допомогу дітям, а місцевий продовольчий банк додатково отримав 40 тис. фунтів (близько $53 тис.).

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Про це пише GB News. Серед щасливчиків – 38-річна Стеф Годфрі, яка працює вихователькою в дитячому садку. За її словами, вона почала брати участь у лотереї після того, як почула про переможця із сусіднього міста Бексхілл-он-Сі.

Жінка нещодавно переїхала на вулицю, яка згодом принесла їй значний грошовий приз. Тепер Стеф планує використати частину виграшу для подорожі з дітьми – 12-річним сином і восьмирічною донькою. Раніше вона ще жодного разу не возила їх за кордон, тому можливість разом сісти в літак і побачити інші країни стала для неї особливою.

Водночас, у дітей уже є власні побажання щодо майбутньої відпустки. Донька мріє відвідати Діснейленд, а син хоче побачити Китай. Тож виграш може стати для родини можливістю не просто провести канікули за межами Великої Британії, а й здійснити бажання обох дітей.

Ще одні переможці – 38-річний Марк Голман і його наречена Лора Лансдейл. Пара заручилася на Різдво, а тепер отримала додаткову можливість зробити майбутнє весілля особливим. Закохані вирішили спрямувати виграні кошти на організацію свята. Марк зізнався, що завдяки несподіваним грошам вони зможуть дозволити собі трохи більше, зокрема подбати про приємні частування для гостей.

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Однак, весільними витратами плани пари не обмежуються. Частину грошей вони хочуть використати для медового місяця у Сполучених Штатах. Марк уже має досвід подорожі цією країною, близько десяти років тому він проїхав маршрут від Сан-Франциско до Нью-Йорка. Тепер чоловік хоче повторити цю поїздку разом із Лорою та їхнім маленьким сином, щоб і вони змогли отримати подібні враження.

Серед переможців також опинилися Джон Фаул та його дружина Джанет. У листопаді пара відзначила 50-річчя спільного життя, а тепер кожен із них отримав по 83 333 фунти стерлінгів. Для подружжя ця сума стала приємною несподіванкою.

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Джанет зізналася, що вони не звикли до розкоші й вважають себе досить простими людьми. Тому серед перших планів – облаштування будинку, зокрема встановлення нової кухні, а також інші повсякденні покупки. Водночас жінка наголосила, що виграш може суттєво змінити їхнє життя. Частину коштів пара хоче використати для відпочинку, хоча щодо напрямку подорожі подружжя поки не дійшло згоди.

People's Postcode Lottery – британська лотерея, у якій переможців визначають за поштовими індексами учасників. Вона проводить регулярні розіграші, а виграти можуть одразу кілька людей, які проживають на одній вулиці або в одному районі.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, канадець виграв у лотерею понад $32 млн і вже вирішив, що частину грошей витратить на допомогу родині, новий будинок та автомобілі. А ще чоловік здійснить давню мрію – купить Dodge Challenger, але з рештою виграшу поки не поспішає й усе ретельно обдумує.